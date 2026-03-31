«Девушки слабые?! Расскажи это полку “Ночные ведьмы”!» Шевченко резко ответила Хабибу на критику женских ММА

Мир единоборств нередко становится площадкой не только для спортивных, но и идеологических столкновений. Очередная дискуссия развернулась вокруг участия женщин в ММА. Поводом послужило интервью бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, который усомнился в уместности женских боев. На его слова отреагировала действующая обладательница чемпионского титула Валентина Шевченко, которая привела аргументы против его позиции.
«У каждого человека в жизни есть своя миссия, — сказал Хабиб на пресс-конференции, отвечая на вопрос девушки из зала. — Для мужчины — это воспитывать детей, заботиться о семье, заботиться о близких. Очень мало женщин берут на себя большие обязанности. Им это очень тяжело, и это не случайно. Бог создал все таким образом: женщина слабее, мужчина сильнее. Люди хотят все это изменить и перемешать. Не знаю, как ты к этому относишься, но мне нравится, когда мужчина занимается мужской работой, а женщина — женской».
Валентина отреагировала довольно резко, в комментарии для «СЭ» она обратилась к Хабибу и привела несколько примеров, которые, по ее мнению, опровергают убеждения Нурмагомедова: «Женщины слабые?! Расскажи это моей сестре, которая капитан самолета. Или “Ночным ведьмам” — бомбардировочному женскому полку времен Второй мировой войны, которые ночью сбрасывали бомбы с выключенными двигателями, а потом приземлялись в полной темноте без посадочных огней. За что получили репутацию неуловимых и смертельно опасных. Расскажи им, кто сильнее.
Все зависит исключительно от воспитания. Из мужчины тоже можно воспитать пупсика, который ничего не умеет. Боевые искусства — воинская традиция, где нет мужчины или женщины. Есть только искусство. Для того люди и тренируются, чтобы стать красивее, сильнее, умнее и не дать возможности никому ударить себя по лицу".
Позже Валентина сделала новое заявление в социальных сетях, где частично согласилась с оппонентом в одном аспекте, но кардинально разошлась в выводах. Она четко разделила понятия физической мощи и технической грамотности.
«Имеет мужчина преимущество в физической силе? Да, имеет. Имеет мужчина преимущество в технике? Нет, не имеет. Все, чему человек может научиться, — одинаково. Небольшое преимущество в физической силе от рождения никак не делает кого-то больше или меньше предназначенным для освоения боевых искусств. ММА — самый гармоничный и современный вид единоборств среди всех боевых искусств. И поэтому осваивать его необходимо и женщинам, и мужчинам в полном объеме в зависимости от желания и стремлений!».
Ранее Шевченко неоднократно рассуждала на тему мужчин и женщин в единоборствах. В интервью «СЭ» межгендерные бои она называла недопустимыми, так как это против природы, а также отметила, что разговоры о гендерном равенстве ей категорически не нравятся.
«Допустим, на тренировках почти все мои спарринг-партнеры — парни. Очень немногие девушки выдерживают ритм, который закладывает Павел [Федотов]. Одну тренировку пройти можно. А когда лагерь длится месяц, два, три… Вижу, как многие парни и девушки просто ломаются. Поэтому мои спарринг-партнеры в основном парни. Но я считаю, что это неправильно — проводить такие поединки. Несмотря на то что у многих ребят я выигрываю — технически, физически — на тренировках, на большой арене это [межгендерные бои] недопустимо. Этого нельзя делать. Это против природы. Человек смотрит это — и отрицает, внутренне говорит себе: “Нет, это неправильно”.
Не нужно поддаваться современным течениям про гендерное равенство. Вообще слово [гендерное равенство] ужасное! Мне оно безумно не нравится! Считаю, что девушки все-таки должны соревноваться с девушками, а парни должны соревноваться с парнями. Раньше, когда женщины боролись за свои права, они действительно боролись за свои права. Чтобы осваивать те же профессии, что и мужчины. Чтобы учиться чему-то новому, учиться искусству. Получать за свой труд такую же зарплату. Сейчас это все уже есть. В тех же боевых искусствах женщины выступают в мейн-ивентах. Фанаты их поддерживают безумно. Они получают такое же количество денег, что и мужчины, иногда даже больше. За что уже бороться?
Сейчас это [разговоры о гендерном равенстве] приобрело более агрессивное направление, неправильное немного. Поэтому, наоборот, это нужно сглаживать. Сейчас у женщин есть все права. Надо этому радоваться, наслаждаться. Женщины, которые за это боролись, — у них была тяжелая жизнь. Когда эти слова произносятся вслух — идет противостояние мужчин и женщин. Хотя между мужчинами и женщинами должна быть гармония. Ведь они дополняют друг друга. Снова возьмем единоборства: когда в одном карде дерутся мужчины и женщины — это гораздо интереснее, разнообразнее. Гармония — это самое главное. Гармония способствует развитию, а когда конфликт — то все идет уже на упадок".
Также Валентину раздражает шутка о женских боях — якобы они в карде для того, чтобы зрители могли отвлечься от экрана и сделать себе чай с бутербродами: «Народ в большинстве не задается вопросом — что, как и почему. Они просто повторяют то, что им сказали. Журналисты со своих платформ вещают, и многие просто слушают это и просто повторяют. Думаю, если будут пропагандировать правду, то потихонечку мнение будет меняться. Не то что мнение — а повторение из уст в уста одного и то же. Эта фраза живет только потому, что ее просто повторяют без вкладывания ума, думая, что есть какая-то истина под этой фразой. Но они над этим даже не задумываются».
Комментируя результат теннисного матча, когда первый номер рейтинга WTA Арина Соболенко проиграла Нику Кирьосу, находившемуся за пределами топ-600 рейтинга АТР, Валентина заявила, что в ММА такая ситуация невозможна: «Если мы говорим об ММА и тех же номерах — первый номер и шестисот какой-то, — у него не было бы шансов, ни малейшего, нет. Если же мы говорим только о первых номерах — то здесь, конечно, другой расклад».