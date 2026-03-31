Украинский спортсмен выступил с критикой легенд UFC: «В России с ними обращаются, как с собачками»

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич высказал свое мнение насчет участия легенд ММА в российских реалити-шоу.

Во время Олимпиады-2026 Гераскевич был отстранен Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) из-за желания выступать на соревнованиях в шлеме с фотографиями погибших спортсменов.

"Я всегда раньше обожал бои Джона Джонса, для меня это огромная фигура и легенда ММА. Но сейчас он участвует в каких-то непонятных шоу в России, является частью какого-то цирка. Для него позорно таким заниматься. Это выдающийся спортсмен, который занимается какой-то пародией на спорт. Я не понимаю, почему люди позволяют себя так использовать.

Кажется, Нейт Диаз тоже участвовал в чем-то подобном в России. С ними обращаются, как с собачками. К ним следует относится уважительно, но российские шоу просто пытаются привлечь так внимание к себе. Это ненормально", — сказал Гераскевич в интервью Ариэлю Хельвани.