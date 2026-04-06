Царукян считает, что победил бы праймового Хабиба: «Решением. Я более разносторонний боец, чем он»

Боец UFC Арман Царукян считает, что победил бы праймового Хабиба Нурмагомедова.

Источник: Спортс‘’

«Вероятно, решением. Мои навыки — главное преимущество. Я более разносторонний боец, чем он», — сказал Царукян.

Напомним, Хабиб не выступает с 2020-го. Его рекорд: 29−0.

Статистика Царукяна в MMA: 23−3.

Царукян считает, что Махачев победит Топурию как в легком, так и в полусреднем весе.

Аномальные ливни затопили Дагестан — брат Хабиба работает со спасателями, Махачев собирает деньги пострадавшим.

Узнать больше по теме
MMA: как бои без правил стали видом спорта, за которым теперь следит весь мир
Смешанные единоборства, или MMA, — один из самых динамично развивающихся видов спорта в мире. Сочетание различных боевых искусств, зрелищность поединков и высокий уровень подготовки бойцов делают его популярным среди миллионов фанатов.
Читать дальше