Чимаев раскрыл, сколько потратил на зал в родном селе: «Я дерусь не только для себя»

«Я не люблю заниматься тем, в чем я не так уж хорош. Именно поэтому я боец ММА — это у меня получается. Когда я остаюсь с кем-то один на один, то в этом нет ничего страшного, остается только побить этого парня напротив. Почему я должен бояться кого-то? Я рад возможности подраться и победам, поскольку после этого я могу приехать домой с парочкой миллионов.



У моей семьи достаточно денег, но я дерусь не только для себя. Деньги дают мне возможность помогать другим людям. Я построил зал в родном селе, потратил на это 600 или 700 тысяч долларов. Плюс, ко мне обращаются разные люди. Кто-то болен и просит помощи — для меня важно иметь возможность откликнуться. Я зарабатываю деньги и радую людей вокруг себя. Это делает меня счастливым», — сказал Чимаев в интервью Beyond The Win.