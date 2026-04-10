Тактаров описал жизнь в США одной фразой

Тактаров назвал Россию самой свободной страной в мире. Также он заявил, что, «если бы у американцев не было кредитов, все они бы уже здесь жили».
«Теперь там полная жопа. Сейчас в Штатах бензин в четыре раза дороже, чем у нас, бомжи в магазинах воруют все что хотят. Безопасность у них на нуле, а в России я с таким не сталкивался. Я дома даже дверь не закрываю, потому что нет повода», — сказал Тактаров.
Ранее российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Арсений Грицюк рассказал об отрицательных сторонах жизни в Америке. Среди них он назвал недостаточный уровень безопасности и низкое качество продуктов в магазинах.