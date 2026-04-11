Живший в Америке Тактаров: «США — это трудовой лагерь с усиленной гормоносодержащей едой»

«Что должно произойти, чтобы я уехал из России? Подумаю над отъездом, только если будет хорошее предложение по работе. Например, мне предложат роль в долгоиграющем сериале. Почему бы на пенсию не заработать? Кроме работы ничего не может убедить меня переехать из России.



Мне нравится жить здесь, потому что я дома. В России для меня максимально комфортная и душевная жизнь. Недавно я понял, что в Америку поехал за знаниями, чтобы потом перенести их сюда и воплотить в жизнь. Так было и с UFC, и с кино.



Да, до определенного момента я кайфовал от жизни в США, но потом это ушло. Если сейчас куда-то и уехать, точно не в Штаты. Лучше изучу какой-то другой язык, а Америку я уже понял. США — трудовой лагерь с усиленной гормоносодержащей едой», — сказал Тактаров в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.