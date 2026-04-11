«Если Дзюба захочет подраться, то сможет это сделать у нас». Кортава о турнире Fight Nights среди звезд

"Это не поп-ММА, при всем уважении. Мы даем площадку и платформу, чтобы звезды и селебрити могли испытать себя в единоборствах. Чтобы они знали, что есть солидная организация, где нет грязи, подлостей и так далее.
Допустим, захотел Артем Дзюба выступить по правилам единоборств после карьеры. И он будет понимать, где можно это сделать. Или Macan захотел выступить, и он это сможет сделать у нас. Мы идем к этой цели«, — сказал Кортава Спортсу»".
Напомним, 14 апреля состоится бойцовский турнир «Все против медиафутбола» от Fight Nights. В главном поединке подерутся экс-защитник сборной России Федор Кудряшов и рэпер Гуди.