Боец MMA Прохазка: по ходу боя с Ульбергом мне стало жалко его

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Чешский боец смешанных единоборств (ММА) Иржи Прохазка признался, что пожалел новозеландца Карлоса Улберга из-за его травмы, полученной по ходу боя за вакантный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелой весовой категории.
В воскресенье в главном событии турнира UFC 327 в Майами Улберг нокаутировал Прохазку в первом раунде. В ходе поединка новозеландец после нескольких лоу-киков получил травму ноги, из-за чего испытывал трудности с передвижением по октагону.
«Плохие вещи случаются. Я начал его жалеть в этом поединке, мне стало его жалко. Это один из самых больших уроков в моей жизни. Я все еще не могу понять: я почти выиграл этот бой, все было в моих руках, и я просто оставил его. Я увидел его травму, и, черт возьми, такова жизнь, нужно учиться и быть лучше. Спасибо всем за поддержку. Извините за сегодняшнее выступление», — сказал Прохазка в интервью после боя.
Прохазка ранее уже владел чемпионским поясом UFC в полутяжелом весе. Его профессиональный рекорд — 32 победы, шесть поражений и одна ничья. Рекорд нового обладателя пояса Ульберга — 15 побед и одно поражение.