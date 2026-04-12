Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец MMA Прохазка: по ходу боя с Ульбергом мне стало жалко его, это будет уроком.

Источник: UFC

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Чешский боец смешанных единоборств (ММА) Иржи Прохазка признался, что пожалел новозеландца Карлоса Улберга из-за его травмы, полученной по ходу боя за вакантный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелой весовой категории.

В воскресенье в главном событии турнира UFC 327 в Майами Улберг нокаутировал Прохазку в первом раунде. В ходе поединка новозеландец после нескольких лоу-киков получил травму ноги, из-за чего испытывал трудности с передвижением по октагону.

«Плохие вещи случаются. Я начал его жалеть в этом поединке, мне стало его жалко. Это один из самых больших уроков в моей жизни. Я все еще не могу понять: я почти выиграл этот бой, все было в моих руках, и я просто оставил его. Я увидел его травму, и, черт возьми, такова жизнь, нужно учиться и быть лучше. Спасибо всем за поддержку. Извините за сегодняшнее выступление», — сказал Прохазка в интервью после боя.

Прохазка ранее уже владел чемпионским поясом UFC в полутяжелом весе. Его профессиональный рекорд — 32 победы, шесть поражений и одна ничья. Рекорд нового обладателя пояса Ульберга — 15 побед и одно поражение.

MMA: как бои без правил стали видом спорта, за которым теперь следит весь мир
Смешанные единоборства, или MMA, — один из самых динамично развивающихся видов спорта в мире. Сочетание различных боевых искусств, зрелищность поединков и высокий уровень подготовки бойцов делают его популярным среди миллионов фанатов.
Читать дальше