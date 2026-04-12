Боец MMA Прохазка: по ходу боя с Ульбергом мне стало жалко его

«Плохие вещи случаются. Я начал его жалеть в этом поединке, мне стало его жалко. Это один из самых больших уроков в моей жизни. Я все еще не могу понять: я почти выиграл этот бой, все было в моих руках, и я просто оставил его. Я увидел его травму, и, черт возьми, такова жизнь, нужно учиться и быть лучше. Спасибо всем за поддержку. Извините за сегодняшнее выступление», — сказал Прохазка в интервью после боя.