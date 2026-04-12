Коста извинился за слова о «гребаном русском» после победы над Мурзакановым

Боец UFC извинился за слова о «гребаном русском» после победы над Мурзакановым.

Источник: Reuters

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Бразильский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пауло Коста извинился за высказывание про «гребаного русского» после победы над Азаматом Мурзакановым.

В ночь на воскресенье Коста одолел Мурзаканова в соглавном поединке на турнире UFC 327 в Майами. Бой закончился техническим нокаутом в третьем раунде.

«Я сказал несколько плохих вещей в адрес русских, о которых жалею. Мои слова были неправильно интерпретированы, я совершил ошибку, это моя вина. Я говорил о “гурмане-чеченце” (прозвище, которое Коста дал Чимаеву — прим. ред.). Знаю, что это тоже часть России. На самом деле я люблю жителей России, они замечательные люди. У меня есть знакомства с некоторыми из них в Германии, мы тренируемся вместе. Извините, друзья из России», — приводит слова Косты Full Send MMA в социальной сети Х.

Российский полутяжеловес Мурзаканов потерпел первое поражение в 17 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Статистика экс-претендента на титул Косты — 16 побед и четыре поражения.

