Кудряшов — о бое Силягина с Иглесиасом: «В этом бою зацепиться было не за что»

Бой Павла Силягина и Ослейса Иглесиаса состоялся 10 апреля в Монреале и завершился победой кубинца техническим нокаутом после отказа россиянина от продолжения боя перед началом девятого раунда.
"Вообще Силягин показал, что он настоящий боец. Я люблю такие бои, когда у боксера сразу не получается, а потом он на характере, на своих навыках начинает вытаскивать бой.
Неплохо смотрелся Силягин, хотя Иглесиас — крайне непростой боксер: и техничный, и скользкий, и «банка» у него есть, к сожалению для Павла, есть. В этом бою зацепиться было не за что, хоть я и нарисовал четыре раунда. Говорю это только потому, что Пашка — наш парень. Желания было больше, чем возможностей. Два раунда было, а два — в уме", — сказал Кудряшов MMA.Metaratings.ru.