«Теперь мне не нравится Италия». У чемпиона UFC Махачева украли бутсы Кварацхелии

Но паспорт воры трогать не стали.

Источник: Спорт-Экспресс

Чемпиона UFC Ислама Махачева обокрали в Италии. У бойца забрали бутсы, которые ему подарил игрок «ПСЖ» Хвича Кварацхелия. Об этом сам спортсмен рассказал в своих социальных сетях.

«Воры, если футбол не ваша тема, то приму обратно».

Сначала Ислам выложил несколько фотографий с трассы в Италии, а затем прокомментировал их.

«Вот так я четко ехал в Италию, но теперь мне не нравится эта страна. Как-нибудь расскажу вам, как меня тут подкинули», — заинтриговал он своих подписчиков.

Позже Махачев поделился небольшими подробностями кражи: он заявил, что воры не стали брать важные для него вещи.

«Остался вот этот кошелек и паспорт. Паспорт вернули хорошие грабители. Не стоит переживать. Все нормально, без паники. Коврик (для молитвы. — Прим. “СЭ”) тоже остался, больше ничего и не нужно», — сообщил чемпион UFC.

Самой ценной потерей стали бутсы, которые ему подарил вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия после победы над «Ливерпулем» (2:0) в четвертьфинале Лиги чемпионов. В той встрече грузинский футболист отметился голом.

«Самыми ценными в чемодане были бутсы. После последней игры Хвича Кварацхелия подарил. Воры, если футбол не ваша тема, то приму обратно», — иронизировал Махачев.

Другими подробностями кражи боец не поделился.

Выиграл два пояса

Ислам начал карьеру в UFC в 2015 году, однако дошел до титульного боя в легком весе только через семь лет. 22 октября 2022 года россиянин победил удушающим приемом бразильца Чарльза Оливейру и завоевал вакантный пояс.

Позже Махачев поставил рекорд по его защите: случилось это четыре раза. Наш боец победил австралийца Александра Волкановского (дважды), американца Дастина Порье и бразильца Ренато Мойкано.

Затем Ислам решил перейти в полусредний вес. В нем он тоже стал чемпионом, одолев в ноябре 2025-го Джека Деллу Маддалену (единогласное решение судей). До Махачева никому из российских бойцов не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.

Победная серия спортсмена на данный момент составляет 16 поединков подряд. Это рекордный показатель в UFC наравне с Андерсоном Сильвой.

Последнюю публикацию Ислам выкладывал как раз с матча 1 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Ливерпулем». Там он сфотографировался с экс-защитником «Милана», а ныне мэром Тбилиси Кахой Каладзе.

«С легендой. Рад тебя видеть, брат», — подписал пост боец.