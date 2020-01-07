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7 января, источник: Спорт РИА Новости

Карякин стал вторым на третьем этапе «Дакара» в классе мотовездеходов

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Российский гонщик команды SNAG Racing Сергей Карякин занял второе место на третьем этапе ралли-рейда «Дакар», впервые проходящего в Саудовской Аравии, в классе мотовездеходов.

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Источник: РИА "Новости"

Победу на этапе одержал испанец Жерар Фаррес Гуэль из Monster Energy Can-Am с результатом 4 часа 42 минуты 47 секунды. Карякин уступил испанцу 18 секунд. Третьим финишировал американец Кейси Карри (Monster Energy Can-Am; +1.37).

Пятикратный победитель «Дакара» в зачете мотоциклов француз Сириль Депре остановился на отсечке спецучастка в 273 километра, затем после буксировки машины он смог преодолеть еще некоторое расстояние. По словам француза, его дальнейшее выступление на «Дакаре» под вопросом.

Лидирует в общем зачете в классе мотовездеходов Карри со временем 13 часов 15 минут 16 секунд. Карякин (+7.41) идет на четвертом месте.

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