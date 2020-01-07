Карякин стал вторым на третьем этапе «Дакара» в классе мотовездеходов

Пятикратный победитель «Дакара» в зачете мотоциклов француз Сириль Депре остановился на отсечке спецучастка в 273 километра, затем после буксировки машины он смог преодолеть еще некоторое расстояние. По словам француза, его дальнейшее выступление на «Дакаре» под вопросом.