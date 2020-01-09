Допинг-проба В Янноне показала положительный результат
Стали известны результаты
Стали известны результаты
Проба показала такой же результат, как и первая — в ней были найдены следы запрещённого вещества.
Напомним, 17 декабря стало известно, что мотогонщик Андреа Янноне провалил
Наибольших успехов 30-летний Янноне добился в составе заводской команды «Дукати», за которую выступал с 2015 по 2016 год. В этот период итальянец одержал одну победу, а его лучшим результатом по итогам сезона стало пятое место в 2015 году.