Допинг-проба В Янноне показала положительный результат

Проба показала такой же результат, как и первая — в ней были найдены следы запрещённого вещества.

Напомним, 17 декабря стало известно, что мотогонщик Андреа Янноне провалил допинг-тест. Международная мотоциклетная федерация сообщила о дисквалификации спортсмена. В допинг-пробе Янноне, взятой в ходе гоночного уик-энда Гран-при Малайзии в ноябре 2019 года, обнаружили следы дростанолона.