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9 января, источник: Чемпионат.com

Допинг-проба В Янноне показала положительный результат

Стали известны результаты допинг-пробы B итальянского мотогонщика Андреа Янноне, сообщает GPUpdate.

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Проба показала такой же результат, как и первая — в ней были найдены следы запрещённого вещества.

Напомним, 17 декабря стало известно, что мотогонщик Андреа Янноне провалил допинг-тест. Международная мотоциклетная федерация сообщила о дисквалификации спортсмена. В допинг-пробе Янноне, взятой в ходе гоночного уик-энда Гран-при Малайзии в ноябре 2019 года, обнаружили следы дростанолона.

Наибольших успехов 30-летний Янноне добился в составе заводской команды «Дукати», за которую выступал с 2015 по 2016 год. В этот период итальянец одержал одну победу, а его лучшим результатом по итогам сезона стало пятое место в 2015 году.

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