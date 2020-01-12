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12:52 (мск), источник: ТАСС

Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб на седьмом этапе ралли «Дакар»

ТАСС, 12 января. Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб во время седьмого этапа ралли-марафона «Дакар». Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

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Гонщик упал с мотоцикла на 276-м километре этапа. К месту трагедии вылетел медицинский вертолет, врачи провели реанимацию на месте, после чего его доставили в больницу, где была констатирована его смерть.

Во время загрузки произошла ошибка.

В 2020 году 40-летний Гонсалвеш в 13-й раз вышел на старт «Дакара». Высшим достижением гонщика стало второе место в общем зачете мотоциклистов по итогам ралли-рейда в 2015 году. После шестого этапа нынешнего «Дакара» португалец занимал 46-е место в зачете мотоциклистов.

За всю историю проведения «Дакара» Гонсалвеш стал 29-м участником гонки, погибшим во время участия в ралли-рейде. Предыдущий смертельный случай был зафиксирован в 2015 году, когда в Аргентине погиб польский мотогонщик Михал Херник.

Ралли-марафон «Дакар» впервые проходит по территории Саудовской Аравии. Финиш гонки состоится 17 января.

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