Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб на седьмом этапе ралли «Дакар»
ТАСС, 12 января. Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб во время седьмого этапа
ТАСС, 12 января. Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб во время седьмого этапа
Гонщик упал с мотоцикла на 276-м километре этапа. К месту трагедии вылетел медицинский вертолет, врачи провели реанимацию на месте, после чего его доставили в больницу, где была констатирована его смерть.
В 2020 году 40-летний Гонсалвеш в 13-й раз вышел на старт «Дакара». Высшим достижением гонщика стало второе место в общем зачете мотоциклистов по итогам
За всю историю проведения «Дакара» Гонсалвеш стал 29-м участником гонки, погибшим во время участия в