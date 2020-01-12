Восьмой этап «Дакара» в зачете мотоциклов отменен в память о погибшем гонщике Гонсалвеше
ТАСС, 12 января. Восьмой этап
ТАСС, 12 января. Восьмой этап
40-летний Гонсалвеш в воскресенье упал с мотоцикла на 276-м километре этапа. К месту трагедии вылетел медицинский вертолет, врачи провели реанимацию на месте, после чего его доставили в больницу, где была констатирована смерть. Спортсмен в 13-й раз выступал на «Дакаре».
«Смерть Паулу Гонсалвеша во время седьмого этапа привела в шок весь “Дакар”, особенно мотоциклистов. Паулу, любимая фигура ралли, пользовался огромным уважением как ветеранов, так и менее опытных участников, которые восхищались и вдохновлялись им. После встречи с гонщиками и обсуждения ситуации всей семьей мотоциклистов организаторы решили отменить восьмой этап для категории мотоциклов и квадроциклов, который должен был пройти по кольцевому маршруту вокруг
Высшим достижением Гонсалвеша на «Дакаре» является второе место в общем зачете мотоциклов в 2015 году. После шестого этапа текущего
За всю историю «Дакара» Гонсалвеш стал 29-м участником, погибшим во время