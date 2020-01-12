Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Виннипег Джетс
Нэшвилл Предаторз
00
Футбол. Зарубежный
22:45
Рома
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Монако
Хоккей. НХЛ
23:59
Миннесота Уайлд
Ванкувер Кэнакс
Футбол. Зарубежный
20:00
Верона
Дженоа
21
Хоккей. НХЛ
13.01
Детройт Ред Уингз
Баффало Сэйбрз
Футбол. Зарубежный
19:30
Астон Вилла
Манчестер Сити
16
Футбол. Зарубежный
19:00
Дижон
Лилль
10
Хоккей. НХЛ
13.01
Аризона Койотс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
13.01
Флорида Пантерз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
13.01
Нью-Джерси Дэвилз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
Спартак
15
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Уотфорд
03
Футбол. Зарубежный
17:00
Сент-Этьен
Нант
02
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина
СПАЛ
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория
Брешиа
51
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Болонья
10
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Витязь
23
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
ХК Динамо
ОТ
21
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Автомобилист
Б
23
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
Сочи
Б
23
Футбол. Зарубежный
14:30
Удинезе
Сассуоло
30
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Динамо Р
50
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Локомотив
ОТ
43
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Ак Барс
51
Все события
Фоторепортажи
7Российская молодежка разгромила Канаду на ЧМ
10Сборная России вышла в финал МЧМ
20:19 (мск), источник: ТАСС

Восьмой этап «Дакара» в зачете мотоциклов отменен в память о погибшем гонщике Гонсалвеше

ТАСС, 12 января. Восьмой этап ралли-марафона «Дакар» в зачете мотоциклов и квадроциклов, который был запланирован на понедельник, отменен в связи с гибелью португальского гонщика Паулу Гонсалвеша. Об этом сообщает пресс-служба «Дакара».

Наверх
Источник: AFP 2020

40-летний Гонсалвеш в воскресенье упал с мотоцикла на 276-м километре этапа. К месту трагедии вылетел медицинский вертолет, врачи провели реанимацию на месте, после чего его доставили в больницу, где была констатирована смерть. Спортсмен в 13-й раз выступал на «Дакаре».

Читайте также
Первая смерть: на «Дакаре-2020» погиб мотогонщик

«Смерть Паулу Гонсалвеша во время седьмого этапа привела в шок весь “Дакар”, особенно мотоциклистов. Паулу, любимая фигура ралли, пользовался огромным уважением как ветеранов, так и менее опытных участников, которые восхищались и вдохновлялись им. После встречи с гонщиками и обсуждения ситуации всей семьей мотоциклистов организаторы решили отменить восьмой этап для категории мотоциклов и квадроциклов, который должен был пройти по кольцевому маршруту вокруг Вади-эль-Давасир, чтобы дать гонщикам возможность почтить память своего друга», — говорится в сообщении организаторов.

Высшим достижением Гонсалвеша на «Дакаре» является второе место в общем зачете мотоциклов в 2015 году. После шестого этапа текущего ралли-рейда «Дакар» португалец занимал 46-е место.

За всю историю «Дакара» Гонсалвеш стал 29-м участником, погибшим во время ралли-рейда. Предыдущий смертельный случай был зафиксирован в 2015 году, когда в Аргентине погиб польский мотогонщик Михал Херник.

Ралли-марафон «Дакар» впервые проходит по территории Саудовской Аравии. Финиш гонки состоится 17 января.

Читайте также
 Тарасова считает, что Загитова навсегда потеряна для большого спорта
Русские допустили ошибки, виновных надо отослать в Магадан — Рене Фазель
Мартен Фуркад выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Оберхофе
СКА в четвертый раз в сезоне победил московское «Динамо» в КХЛ
Сборная Сербии обыграла команду Испании в финале ATP Cup
Экс-футболист ЦСКА вошел в тренерский штаб московского «Торпедо»
«Спартак» прервал серию неудач в Континентальной хоккейной лиге
«Ман Сити» вышел на второе место в АПЛ благодаря победе 6:1
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь