Стали известны обстоятельства гибели гонщика во время ралли «Дакар»

Источник: AP 2020

По информации издания, Гонсалвеш не справился с управлением во время 276-го километра дистанции, проходящего на участке между дюнами. Отмечается, что 5-километровый участок имеет высокий уровень опасности. Гонщик потерял контроль над транспортным средством, упал с байка и при падении получил сильные ушибы головы и тела. Позднее эти повреждения привели к его смерти.

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О смерти Гонкалвеша стало известно 12 января. Организаторы получили сигнал тревоги и вызвали на место происшествия медиков. К моменту их прибытия 40-летний португалец находился без сознания. На вертолете гонщик был доставлен в госпиталь, где специалисты констатировали его смерть.