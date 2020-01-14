Карякин занял 4-е место на этапе «Дакара» в зачете мотовездеходов

Победу на этапе со спецучастком протяженностью 410 километров одержал американец Блэйд Хильдебранд с результатом 4 часа и 42 секунды. Вторым и третьим стали его соотечественники Митчелл Гатри (+58 секунды) и Кейси Карри (+3 минуты 30 секунд) соответственно.