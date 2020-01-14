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18:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Карякин занял 4-е место на этапе «Дакара» в зачете мотовездеходов

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российский гонщик Сергей Карякин из команды SNAG Racing занял четвертое место в классе мотовездеходов на девятом этапе ралли-рейда «Дакар», который проходит в Саудовской Аравии.

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Источник: РИА "Новости"

Победу на этапе со спецучастком протяженностью 410 километров одержал американец Блэйд Хильдебранд с результатом 4 часа и 42 секунды. Вторым и третьим стали его соотечественники Митчелл Гатри (+58 секунды) и Кейси Карри (+3 минуты 30 секунд) соответственно.

Карякин финишировал четвертым с отставанием 10 минут 27 секунд.

В общем зачете мотовездеходов лидирует Карри (43:51.49), вторым идет чилиец Франциско Лопес Контардо (+23.37). Карякин (+41.26) остался на третьем месте.

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