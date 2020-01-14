Карякин занял 4-е место на этапе «Дакара» в зачете мотовездеходов
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российский гонщик Сергей Карякин из команды SNAG Racing занял четвертое место в классе мотовездеходов на девятом этапе
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российский гонщик Сергей Карякин из команды SNAG Racing занял четвертое место в классе мотовездеходов на девятом этапе
Победу на этапе со спецучастком протяженностью 410 километров одержал американец Блэйд Хильдебранд с результатом 4 часа и 42 секунды. Вторым и третьим стали его соотечественники Митчелл Гатри (+58 секунды) и Кейси Карри (+3 минуты 30 секунд) соответственно.
Карякин финишировал четвертым с отставанием 10 минут 27 секунд.
В общем зачете мотовездеходов лидирует Карри (43:51.49), вторым идет чилиец Франциско Лопес Контардо (+23.37). Карякин (+41.26) остался на третьем месте.