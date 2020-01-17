Американец Рикки Брабек впервые стал победителем ралли-рейда «Дакар» в зачете мотоциклов

Общая протяженность последнего спецучастка, который завершился в пятницу в столице страны Эр-Рияде, составила 167 км. Чилиец Хосе Игнасио Корнехо Флоримо на «Хонде» выиграл последний этап с результатом 1 час 28 минут 15 секунд, второе время показал Брабек (отставание 53 секунды), третьим стал австралиец Тоби Прайс на КТМ (+2.25).

Общее время Брабека по итогам 12 этапов составило 40 часов 2 минуты 36 секунд. Второе место занял чилиец Пабло Кинтанилья на «Хускварне» (+16.26), третий результат показал триумфатор прошлогоднего марафона Прайс (+24.06). Впервые с 2000 года победа в общем зачете досталась не представителю КТМ.