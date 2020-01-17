Американец Рикки Брабек впервые стал победителем ралли-рейда «Дакар» в зачете мотоциклов
ТАСС, 17 января. Американец Рикки Брабек на «Хонде» стал победителем
ТАСС, 17 января. Американец Рикки Брабек на «Хонде» стал победителем
Общая протяженность последнего спецучастка, который завершился в пятницу в столице страны
Общее время Брабека по итогам 12 этапов составило 40 часов 2 минуты 36 секунд. Второе место занял чилиец Пабло Кинтанилья на «Хускварне» (+16.26), третий результат показал триумфатор прошлогоднего марафона Прайс (+24.06). Впервые с 2000 года победа в общем зачете досталась не представителю КТМ.
28-летний Брабек впервые в карьере выиграл «Дакар» в зачете мотоциклов. Американец в пятый раз принимал участие в «Дакаре», во второй раз сумев пройти полную дистанцию. На первом «Дакаре» в 2016 году он стал девятым.