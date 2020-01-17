Карякин занял второе место на «Дакаре» в зачете мотовездеходов
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Российский гонщик Сергей Карякин занял второе место в генеральной классификации зачета мотовездеходов
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Российский гонщик Сергей Карякин занял второе место в генеральной классификации зачета мотовездеходов
Заключительный этап гонки, которая впервые в истории проходила в Саудовской Аравии, со спецучастком протяженностью 167 км прошел в пятницу. Победил бразилец Рейналдо Варела (Maverick), вторым стал американец Блейд Хильдебранд (OT3, +24 секунды), третьим — американец Остин Джонс (Can-Am Maverick, +3.18).
Карякин, выступающий на
Россиянин Илья Роус (Can-Am Maverick) стал в общем зачете 23-м, Алексей Шмотьев (Can-Am Maverick) — 27-м.