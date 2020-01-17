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14:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Карякин занял второе место на «Дакаре» в зачете мотовездеходов

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Российский гонщик Сергей Карякин занял второе место в генеральной классификации зачета мотовездеходов ралли-рейда «Дакар».

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Источник: AFP 2020

Заключительный этап гонки, которая впервые в истории проходила в Саудовской Аравии, со спецучастком протяженностью 167 км прошел в пятницу. Победил бразилец Рейналдо Варела (Maverick), вторым стал американец Блейд Хильдебранд (OT3, +24 секунды), третьим — американец Остин Джонс (Can-Am Maverick, +3.18).

Карякин, выступающий на Can-Am Maverick, на этапе стал 4-м, а в генеральной классификации уступил 39 минут 12 секунд американцу Кейси Карри (Can-Am Maverick). Третьим в «генерале» стал чилиец Франсиско Лопес Контардо (Can-Am Maverick, +52.36).

Россиянин Илья Роус (Can-Am Maverick) стал в общем зачете 23-м, Алексей Шмотьев (Can-Am Maverick) — 27-м.

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