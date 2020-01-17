Карякин занял второе место на «Дакаре» в зачете мотовездеходов

Заключительный этап гонки, которая впервые в истории проходила в Саудовской Аравии, со спецучастком протяженностью 167 км прошел в пятницу. Победил бразилец Рейналдо Варела (Maverick), вторым стал американец Блейд Хильдебранд (OT3, +24 секунды), третьим — американец Остин Джонс (Can-Am Maverick, +3.18).

Карякин, выступающий на Can-Am Maverick, на этапе стал 4-м, а в генеральной классификации уступил 39 минут 12 секунд американцу Кейси Карри (Can-Am Maverick). Третьим в «генерале» стал чилиец Франсиско Лопес Контардо (Can-Am Maverick, +52.36).