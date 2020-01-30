Хорхе Лоренсо вернулся в заводскую команду Yamaha

Заводская команда Yamaha стала главным ньюсмейкером в MotoGP на этой неделе. Во вторник коллектив объявил о продлении контракта с Мавериком Виньялесом, в среду анонсировал замену Валентино Росси на Фабио Куартараро в 2021 году, а в четверг сообщил о возвращении в свои ряды Хорхе Лоренсо. Завершивший гоночную карьеру в прошлом году трехкратный чемпион мира MotoGP занял должность тест-пилота.

«Я очень рад присоединиться к тестовой бригаде заводской команды Yamaha, — прокомментировал Лоренсо. — Я с самого начала планировал остаться на связи с миром MotoGP и вернуться в паддок. Думаю, что это подходящая роль для меня. Я хорошо знаю команду и мотоцикл M1. Мотоцикл Yamaha всегда подходил моему стилю езды, поэтому с нетерпением жду возвращения за руль».