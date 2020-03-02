Гран При Таиланда MotoGP отменен вслед за гонкой в Катаре
За полсуток MotoGP потеряла две гонки, сезон-2020 стартует 5 апреля в Остине.
За полсуток MotoGP потеряла две гонки, сезон-2020 стартует 5 апреля в Остине.
Спустя 12 часов после отмены Гран При Катара чемпионат мира MotoGP получил ещё один удар. Гонка в Таиланде, которая должна была состояться 22 марта, перенесена на неопределенный срок. Причина та же самая, что и в случае с Катаром — коронавирус.
«Мы не говорим, что гонка отменена. Она отложена до более подходящего времени для проведения», — цитирует AFP
Таким образом, сезон-2020 в MotoGP должен стартовать в США 5 апреля.
Календарь на сезон-2020 после отмены гонок в Катаре и Таиланде.
5 апреля — США (Остин)
19 апреля — Аргентина (Рио Ондо)
3 мая — Испания (Херес)
17 мая — Франция (Ле-Ман)
31 мая — Италия (Муджелло)
7 июня — Каталония (Барселона)
21 июня — Германия (Заксенринг)
28 июня — Нидерланды (Ассен)
12 июля — Финляндия (КюмиРинг)
9 августа — Чехия (Брно)
16 августа — Австрия (Ред Булл Ринг)
30 августа — Великобритания (Сильверстоун)
13 сентября —
4 октября — Арагон (Моторлэнд Арагон)
18 октября — Япония (Мотеги)
25 октября — Австралия (Филлип-Айленд)
1 ноября — Малайзия (Сепанг)
15 ноября — Валенсия (Рикардо Тормо).