Гран При Таиланда MotoGP отменен вслед за гонкой в Катаре

Спустя 12 часов после отмены Гран При Катара чемпионат мира MotoGP получил ещё один удар. Гонка в Таиланде, которая должна была состояться 22 марта, перенесена на неопределенный срок. Причина та же самая, что и в случае с Катаром — коронавирус.