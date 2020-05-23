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17:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Русский гонщик, взявший польское гражданство: Думаю, Путин уважает мой выбор

Спидвейный гонщик Глеб Чугунов рассказал о получении польского гражданства и решении выступать за Польшу.

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Источник: Reuters

Чугунов отметил, что президент России одобрил бы его решение, если бы знал, что такое спидвей.

«Впервые о польском паспорте и подаче заявления на него задумался два-три года назад. Не сразу подал документы. Это было серьёзным решением, не хотелось действовать поспешно. Когда получил паспорт, возник вопрос, решиться ли выступать за Польшу. Пока раздумывал, созревал для этой идеи, тоже прошло время. Это был не очевидный и не лёгкий выбор.

Очень люблю Россию, это невероятная страна. Если однажды туда поедете, моя бабушка накормит вас лучшим борщом, какой только можно попробовать.

Реакция? Люди всегда всё обсуждают, имеют полное право. Федерация сказала, что это мой выбор и она его уважает. Думаю, если бы Владимир Владимирович знал, что такое спидвей, он тоже уважал бы мой выбор. Месяц назад в каком-то интервью он сказал, что понимает спортсменов, которые меняют флаг, хотя он и не хотел бы этого», — приводит слова Чугунова Sportowe Fakty.

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