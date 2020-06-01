Этап чемпионата MotoGP в Японии отменен из-за коронавируса

Гран-при Японии был запланирован на 16—18 октября , организаторы рассчитывают, что гонка пройдет в 2021 году.

Сезон-2020 чемпионата MotoGP не стартовал из-за пандемии коронавируса, несколько этапов были отменены или перенесены. Ближайшая гонка в календаре на сайте MotoGP запланирована на 9 августа в Чехии. Ранее сообщалось, что сезон может начаться в июле в испанском Хересе в случае одобрения властей.