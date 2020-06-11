Сезон-2020 MotoGP откроется этапом в Испании 19 июля

В четверг был обнародован календарь MotoGP, в нем опубликованы даты 13 европейских этапов, гонки будут проходить с июля по ноябрь. Четыре этапа могут пройти за пределами Европы (в США, Аргентине, Таиланде и Малайзии), в таком случае сезон завершится 13 декабря, решение будет принято не позднее 31 июля. Отмечается, что точные даты проведения этапов будут зависеть от ситуации с пандемией и соответствующих разрешений от местных властей.