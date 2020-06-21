Британский мотогонщик погиб в результате аварии на соревнованиях
ТАСС, 21 июня. Британский мотогонщик Бен Годфри погиб в возрасте 25 лет в результате аварии на соревновании No Limits Trackdays. Об этом сообщает издание The Sun.
ТАСС, 21 июня. Британский мотогонщик Бен Годфри погиб в возрасте 25 лет в результате аварии на соревновании No Limits Trackdays. Об этом сообщает издание The Sun.
Мероприятие проходило в пригороде английского Лестера. Годфри получил травмы, несовместимые с жизнью, в результате столкновения с другим гонщиком. Он выступал в британской серии мотогонок в классе «Супербайк».