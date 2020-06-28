СМИ: Мотогонщик Довициозо получил травму плеча и отправился в больницу
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Итальянский мотогонщик Андреа Довициозо получил травму плеча в результате падения в ходе соревнований по мотокроссу в Италии, сообщает sport.sky.it.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Итальянский мотогонщик Андреа Довициозо получил травму плеча в результате падения в ходе соревнований по мотокроссу в Италии, сообщает sport.sky.it.
Как отмечается в материале, инцидент произошел на трассе в Фаэнце. Довициозо отправился в больницу на обследование, не исключен перелом ключицы.
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