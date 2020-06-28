Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Уотфорд
Саутгемптон
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Милан
Рома
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вильярреал
Валенсия
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Рух
Белшина
10
Футбол. Зарубежный
20:00
Городея
Ислочь
Футбол. Зарубежный
20:30
Гранада
Эйбар
Футбол. Зарубежный
20:30
Удинезе
Аталанта
Футбол. Зарубежный
20:30
Сампдория
Болонья
Футбол. Зарубежный
20:30
Сассуоло
Верона
Футбол. Зарубежный
20:30
Наполи
СПАЛ
Футбол. Премьер-лига
16:30
Урал
Тамбов
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Торпедо-БелАЗ
Витебск
10
Футбол. Зарубежный
15:00
Леванте
Бетис
42
Футбол. Зарубежный
22:45
Парма
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Эспаньол
Реал
Все события
Фоторепортажи
10«Реал» победил «Валенсию»
9Смолов забил «Барселоне»
16:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Мотогонщик Довициозо получил травму плеча и отправился в больницу

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Итальянский мотогонщик Андреа Довициозо получил травму плеча в результате падения в ходе соревнований по мотокроссу в Италии, сообщает sport.sky.it.

Наверх
Источник: AP 2020

Как отмечается в материале, инцидент произошел на трассе в Фаэнце. Довициозо отправился в больницу на обследование, не исключен перелом ключицы.

Чемпионат по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP стартует 19 июля на автодроме «Херес» в Испании, Довициозо выступает за команду Ducati.

 'Лучшее решение в моей жизни': она бросила автоспорт ради съемок в порно
У нее было все - ум, красота и медали, но эта страсть ее сгубила
Талалаев сменил Божовича на посту тренера «Крыльев Советов»
«Арсенал» вышел в полуфинал Кубка Англии по футболу
Капитан «Сельты» раскритиковал игру Смолова с «Барселоной»
Хабиб впечатлен: Порье устроил шоу года на UFC Vegas 4
СМИ: Турецкий клуб договорился о переходе с кипером «Краснодара»
Экс-одноклубник Малкина рассказал, как тот шутит над новичками
Артур хочет остаться в «Ювентусе», не доигрывая сезон в «Барсе»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь