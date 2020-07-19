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16:07 (мск), источник: Autosport.com.ru

Фабио Куартараро начал новый сезон MotoGP с победы

Лучший новичок MotoGP прошлого сезона открыл счет победам.

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Источник: AP 2020

Гонщик Petronas Yamaha Фабио Куартараро одержал первую победу в премьер-классе MotoGP, в доминирующем стиле выиграв стартовый этап сезона-2020 в Хересе.

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Лучший новичок прошлого сезона задавал темп еще на зимних тестах и считался одним из главных фаворитов Гран При Катара. Но из-за пандемии коронавируса старт сезона состоялся только в июле. Тем не менее на форме Куартараро эта пауза никак не отразилась. Француз завоевал поул, а в гонке диктовал темп большую часть дистанции. Лишь на старте он немного переосторожничал и откатился на пятое место. К девятому кругу Куартараро отыгрался, догнал и обогнал лидера Маверика Виньялеса, и после этого уехал от всех конкурентов во главе с испанцем. На финише преимущество гонщика Petronas Yamaha составило четыре секунды.

Вторым финишировал Виньялес, а на третье место пробился Андреа Довициозо, стартовавший восьмым.

Не задалась первая гонка сезона для Марка Маркеса. На шестом круге действующий чемпион мира MotoGP вылетел в гравий и откатился в конец топ-15. К 22-му кругу Маркес вернулся в борьбу за подиум, но снова ошибся и в этот раз упал, завершив на этом гонку. Другой многократный чемпион Валентино Росси сошел из-за технических проблем на 19-м круге.

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