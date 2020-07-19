Фабио Куартараро начал новый сезон MotoGP с победы

Лучший новичок прошлого сезона задавал темп еще на зимних тестах и считался одним из главных фаворитов Гран При Катара. Но из-за пандемии коронавируса старт сезона состоялся только в июле. Тем не менее на форме Куартараро эта пауза никак не отразилась. Француз завоевал поул, а в гонке диктовал темп большую часть дистанции. Лишь на старте он немного переосторожничал и откатился на пятое место. К девятому кругу Куартараро отыгрался, догнал и обогнал лидера Маверика Виньялеса, и после этого уехал от всех конкурентов во главе с испанцем. На финише преимущество гонщика Petronas Yamaha составило четыре секунды.