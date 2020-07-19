Фабио Куартараро начал новый сезон MotoGP с победы
Лучший новичок MotoGP прошлого сезона открыл счет победам.
Лучший новичок MotoGP прошлого сезона открыл счет победам.
Гонщик Petronas Yamaha Фабио Куартараро одержал первую победу в
Лучший новичок прошлого сезона задавал темп еще на зимних тестах и считался одним из главных фаворитов Гран При Катара. Но
Вторым финишировал Виньялес, а на третье место пробился Андреа Довициозо, стартовавший восьмым.
Не задалась первая гонка сезона для Марка Маркеса. На шестом круге действующий чемпион мира MotoGP вылетел в гравий и откатился в конец топ-15. К 22-му кругу Маркес вернулся в борьбу за подиум, но снова ошибся и в этот раз упал, завершив на этом гонку. Другой многократный чемпион Валентино Росси сошел