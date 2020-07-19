Действующий чемпион MotoGP получил перелом руки
Действующий чемпион MotoGP Марк Маркес получил перелом руки, сообщает Sky Sports.
Действующий чемпион MotoGP Марк Маркес получил перелом руки, сообщает Sky Sports.
Спортсмен ошибся на 22-м круге, что привело к вылету в третьем повороте и падению на высокой скорости.
Испанец сам дошел до судейской позиции, так его уложили на носилки, после чего отправили в больницу. Главный врач MotoGP Анхель Чарте подтвердил, что у Маркеса диагностирован перелом правой руки. Во вторник гонщика ждет операция в Барселоне.