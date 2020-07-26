Фабио Куартараро вновь выиграл в Хересе, Валентино Росси на подиуме
Гонщик Petronas Yamaha не оставил шансов соперникам и упрочил лидерство в чемпионате.
Гонщик Petronas Yamaha не оставил шансов соперникам и упрочил лидерство в чемпионате.
Гонщик Petronas Yamaha Фабио Куартараро одержал вторую подряд победу, в доминирующем стиле выиграв Гран При Андалусии в Хересе.
Как и неделю назад, 21-летний француз стартовал с поула, но в этот раз остался впереди в первом повороте и не оставил соперникам ни единого шанса. Еще к середине гонки он оторвался на четыре секунды от плотной группы во главе с пилотами заводской команды Yamaha Валентино Росси и Маверика Виньялеса. А к последним кругам Куартараро и вовсе удвоил свое преимущество.
В борьбе за второе место до последних кругов вел Росси, но в конце концов 41-летний итальянец уступил Виньялесу, который раз второй подряд финишировал вторым. Росси стал третьим и завоевал свой первый подиум c Остина в апреле прошлого года. Таким образом все три места на подиуме впервые с Гран При Австралии-2014 заняли гонщики Yamaha. Лучшим из остальных стал гонщик LCR Honda Такааки Накагами. Замкнул первую пятерку Хоан Мир на Suzuki.
Следующий этап MotoGP пройдет через две недели на чешской трассе Брно.