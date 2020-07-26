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16:49 (мск), источник: Autosport.com.ru

Фабио Куартараро вновь выиграл в Хересе, Валентино Росси на подиуме

Гонщик Petronas Yamaha не оставил шансов соперникам и упрочил лидерство в чемпионате.

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Источник: AP 2020

Гонщик Petronas Yamaha Фабио Куартараро одержал вторую подряд победу, в доминирующем стиле выиграв Гран При Андалусии в Хересе.

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Как и неделю назад, 21-летний француз стартовал с поула, но в этот раз остался впереди в первом повороте и не оставил соперникам ни единого шанса. Еще к середине гонки он оторвался на четыре секунды от плотной группы во главе с пилотами заводской команды Yamaha Валентино Росси и Маверика Виньялеса. А к последним кругам Куартараро и вовсе удвоил свое преимущество.

В борьбе за второе место до последних кругов вел Росси, но в конце концов 41-летний итальянец уступил Виньялесу, который раз второй подряд финишировал вторым. Росси стал третьим и завоевал свой первый подиум c Остина в апреле прошлого года. Таким образом все три места на подиуме впервые с Гран При Австралии-2014 заняли гонщики Yamaha. Лучшим из остальных стал гонщик LCR Honda Такааки Накагами. Замкнул первую пятерку Хоан Мир на Suzuki.

После двух этапов сезона-2020 Куартараро возглавляет чемпионат с 50 очками из 50 возможных, Виньялес в десяти очках позади. Действующий чемпион мира Марк Маркес, упавший на первом этапе и пропустивший второй, без очков.

Следующий этап MotoGP пройдет через две недели на чешской трассе Брно.

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