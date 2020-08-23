Мигель Оливейра выиграл невероятный Гран При Штирии MotoGP

Источник: AP 2020

Гонщик сателлитной команды KTM Tech3 Мигель Оливейра одержал первую победу в карьере в премьер-классе в невероятном Гран При Штирии — 900-й гонке в истории премьер-класса MotoGP.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--10b7d9cb06bacd8e314c" data-vnd="10b7d9cb06bacd8e314c" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=10b7d9cb06bacd8e314c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Вторая подряд гонка на Ред Булл Ринге разбивается пополам красным флагом. В этот раз виновником оказался мотоцикл Маверика Виньялеса: испанец буквально спрыгнул со своего байка в первом повороте из-за отказавших тормозов. Прототип Yamaha на большой скорости врезался в ограждение и загорелся.

На рестарте не повезло Хоану Миру, который лидировал всю первую часть гонки — у гонщика Suzuki не нашлось свежей передней покрышки, и вперёд умчались Джек Миллер и Пол Эспаргаро.

За шесть кругов до финиша Эспаргаро прошёл Миллера и попытался отъехать, однако австралиец удержался позади, атаковал на последнем круге и вышел вперёд. Эспаргаро ответил в предпоследнем повороте, а в последнем Миллер вновь атаковал, но ушёл широко и вынудил своего соперника покинуть пределы трассы, чем сполна воспользовался Мигель Оливейра — гонщик KTM нырнул внутрь и умчался к первой победе в карьере, став также первым португальцем, победившим в истории MotoGP.