Мигель Оливейра выиграл невероятный Гран При Штирии MotoGP
В сезоне-2020 уже третий гонщик одержал свою первую победу в карьере.
В сезоне-2020 уже третий гонщик одержал свою первую победу в карьере.
Гонщик сателлитной команды KTM Tech3 Мигель Оливейра одержал первую победу в карьере в
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На рестарте не повезло Хоану Миру, который лидировал всю первую часть гонки — у гонщика Suzuki не нашлось свежей передней покрышки, и вперёд умчались Джек Миллер и Пол Эспаргаро.
За шесть кругов до финиша Эспаргаро прошёл Миллера и попытался отъехать, однако австралиец удержался позади, атаковал на последнем круге и вышел вперёд. Эспаргаро ответил в предпоследнем повороте, а в последнем Миллер вновь атаковал, но ушёл широко и вынудил своего соперника покинуть пределы трассы, чем сполна воспользовался Мигель Оливейра — гонщик KTM нырнул внутрь и умчался к первой победе в карьере, став также первым португальцем, победившим в истории MotoGP.
Джек Миллер пересёк финишную черту впереди Пола Эспаргаро, которому никак не удаётся одержать свою первую победу. Хоан Мир финишировал четвёртым, на последнем круге обогнав Андреа Довициозо. Несмотря на пятое место, Дови сократил в чемпионате отставание от Фабио Куартараро до трёх очков: Фабио провёл очередную бледную гонку и стал лишь 13-м.