Видео: Маверик Виньялес спрыгнул с мотоцикла на скорости 225 км/ч

Гонщик Yamaha Маверик Виньялес сошёл с дистанции Гран При Штирии MotoGP на 16-м круге в результате аварии, спровоцировавшей красный флаг.
Из-за проблем с тормозами Виньялес опустился по ходу гонки с шестого на 13-е место. В какой-то момент на прямой к первому повороту Маверик понял, что мотоцикл не тормозит, и благоразумно соскочил с него на скорости 225 км/ч. Прототип Yamaha продолжил движение, врезался в ограждение и загорелся. Для ремонта барьеров гонку пришлось остановить, но гонщик отделался лёгким испугом.
«На третьем или четвёртом круге я почувствовал что-то неладное с тормозами, — цитирует Виньялеса The-Race. — Один раз я даже вылетел за пределы трассы. В какой-то момент колодки просто разорвало в первом повороте. Что мне ещё оставалось делать? Я осознавал, что тормозов нет, и не собирался оставаться на байке, поэтому просто спрыгнул».