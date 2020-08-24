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16:39 (мск), источник: Autosport.com.ru

Видео: Маверик Виньялес спрыгнул с мотоцикла на скорости 225 км/ч

Поняв, что мотоцикл не тормозит, испанец принял единственное верное решение.

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Источник: AP 2020

Гонщик Yamaha Маверик Виньялес сошёл с дистанции Гран При Штирии MotoGP на 16-м круге в результате аварии, спровоцировавшей красный флаг.

Из-за проблем с тормозами Виньялес опустился по ходу гонки с шестого на 13-е место. В какой-то момент на прямой к первому повороту Маверик понял, что мотоцикл не тормозит, и благоразумно соскочил с него на скорости 225 км/ч. Прототип Yamaha продолжил движение, врезался в ограждение и загорелся. Для ремонта барьеров гонку пришлось остановить, но гонщик отделался лёгким испугом.

Во время загрузки произошла ошибка.

«На третьем или четвёртом круге я почувствовал что-то неладное с тормозами, — цитирует Виньялеса The-Race. — Один раз я даже вылетел за пределы трассы. В какой-то момент колодки просто разорвало в первом повороте. Что мне ещё оставалось делать? Я осознавал, что тормозов нет, и не собирался оставаться на байке, поэтому просто спрыгнул».

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