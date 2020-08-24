Видео: Маверик Виньялес спрыгнул с мотоцикла на скорости 225 км/ч

Источник: AP 2020

Гонщик Yamaha Маверик Виньялес сошёл с дистанции Гран При Штирии MotoGP на 16-м круге в результате аварии, спровоцировавшей красный флаг.

Из-за проблем с тормозами Виньялес опустился по ходу гонки с шестого на 13-е место. В какой-то момент на прямой к первому повороту Маверик понял, что мотоцикл не тормозит, и благоразумно соскочил с него на скорости 225 км/ч. Прототип Yamaha продолжил движение, врезался в ограждение и загорелся. Для ремонта барьеров гонку пришлось остановить, но гонщик отделался лёгким испугом.