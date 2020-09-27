Фабио Куартараро одержал третью победу в сезоне-2020 на Гран При Каталонии
Французский гонщик выиграл Гран При Каталонии и вернул себе лидерство в чемпионате.
Французский гонщик выиграл Гран При Каталонии и вернул себе лидерство в чемпионате.
Гонщик Petronas SRT Yamaha Фабио Куартараро одержал свою третью победу в карьере и в 2020 году на Гран При Каталонии, вернув себе лидерство в чемпионате за шесть этапов до окончания сезона.
Стартовые круги целиком прошли под знаком гонщиков Yamaha — Франко Морбиделли сохранил лидерство, на второе место вышел пилот заводской команды Валентино Росси, а Фабио Куартараро шёл третьим. На девятом круге Фабио смог восстановить
Спустя несколько кругов итальянец ошибся в первом повороте и пропустил ещё и Росси, который приближался к Куартараро и всерьёз претендовал на победу. Но болельщиков Доктора ждало глубокое разочарование — за девять кругов до финиша Валентино упал и закончил борьбу.
Казалось, что всё идёт к дублю гонщиков команды Разлана Разали, но на последних кругах у мотоциклов Yamaha совсем пропал темп
Морбиделли добрался до финиша четвёртым, впереди пары пилотов Ducati — Джека Миллера и Франческо Баньяи. Такааки Накагами и Данило Петруччи финишировали следом. Лишь девятым стал Маверик Виньялес, провалившийся на старте, а топ-10 на финише замкнул Кэл Кратчлоу.
Бывший лидер чемпионата Андреа Довициозо сошёл на первом круге гонки после столкновения с Данило Петруччи и Жоаном Зарко, который тоже оказался в гравии.