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19:12 (мск), источник: Autosport.com.ru

Фабио Куартараро одержал третью победу в сезоне-2020 на Гран При Каталонии

Французский гонщик выиграл Гран При Каталонии и вернул себе лидерство в чемпионате.

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Источник: AP 2020

Гонщик Petronas SRT Yamaha Фабио Куартараро одержал свою третью победу в карьере и в 2020 году на Гран При Каталонии, вернув себе лидерство в чемпионате за шесть этапов до окончания сезона.

Стартовые круги целиком прошли под знаком гонщиков Yamaha — Франко Морбиделли сохранил лидерство, на второе место вышел пилот заводской команды Валентино Росси, а Фабио Куартараро шёл третьим. На девятом круге Фабио смог восстановить статус-кво, а вскоре вышел на первое место, обогнав Морбиделли.

Спустя несколько кругов итальянец ошибся в первом повороте и пропустил ещё и Росси, который приближался к Куартараро и всерьёз претендовал на победу. Но болельщиков Доктора ждало глубокое разочарование — за девять кругов до финиша Валентино упал и закончил борьбу.

Казалось, что всё идёт к дублю гонщиков команды Разлана Разали, но на последних кругах у мотоциклов Yamaha совсем пропал темп из-за изношенных шин. В итоге на предпоследнем круге Франко Морбиделли пропустил на подиумные позиции обоих пилотов Suzuki — Хоана Мира и Алекса Ринса, которые стартовали восьмым и 13-м соответственно. На последнем круге Мир сократил отрыв до Куартараро с 2,2 до 0,9 секунды, но на расстояние атаки подобраться не успел.

Морбиделли добрался до финиша четвёртым, впереди пары пилотов Ducati — Джека Миллера и Франческо Баньяи. Такааки Накагами и Данило Петруччи финишировали следом. Лишь девятым стал Маверик Виньялес, провалившийся на старте, а топ-10 на финише замкнул Кэл Кратчлоу.

Бывший лидер чемпионата Андреа Довициозо сошёл на первом круге гонки после столкновения с Данило Петруччи и Жоаном Зарко, который тоже оказался в гравии.

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