Данило Петруччи выиграл дождевой Гран При Франции

Гонщик Ducati Андреа Довициозо выиграл захватывающий и драматичный Гран При Франции в Ле-Мане, одержав первую победу в сезоне и вторую в карьере.

Буквально перед самым началом прогревочного круга начался дождь, что вынудило организаторов отсрочить старт заезда, чтобы гонщики перешли на мотоциклы с дождевыми шинами. Дождь оказался не очень сильным, но этого было достаточно для того, чтобы расклад сил по сравнению с квалификацией изменился полностью.

Обладатель поула Фабио Куартараро уже к концу первого круга оказался за пределами первой тройки, а к середине дистанции и вовсе откатился за пределы топ-10. Не было темпа под дождем и у Маверика Виньялеса, а Валентино Росси и вовсе упал в первом повороте.

Гонку со старта возглавили три гонщика на Ducati — Данило Петруччи, Андреа Довициозо и Джек Миллер. Особой борьбы между ними не было до конца второй трети гонки, когда к ним подъехал Алекс Ринс на Suzuki. И именно Ринс принял первую серьезную попытку атаки в лидирующей группе за девять кругов до финиша. Он разом прошел Довициозо и Миллера, но обогнать Петруччи не смог. Казалось бы, шанс на атаку у него еще будет.

За восемь кругов до конца гонки из борьбы выбыл Миллер — на мотоцикле гонщика Pramac Ducai возникли технические проблемы. А еще через круг упал Ринс. Так что Петруччи внезапно для себя оказался в гордом одиночестве впереди, поскольку Довициозо отставал почти на три секунды и оборонялся от Алекса Маркеса, который проводил великолепную гонку.

На последних кругах отрыв лидера начал сокращаться, причем у Петруччи сменился преследователя. Маркес-младший прошел Довициозо и устремился в погоню за итальянцем. На финальный круг гонщик Ducati ушел с отрывом 1,3 секунды и почти с таким же преимуществом пересек финишную черту. Для Петруччи для эта победа стала второй в карьере после прошлогоднего Гран При Италии в Муджелло.

Алекс Маркес впервые в MotoGP финишировал на подиуме, и сразу на втором месте. А третьим стал Пол Эспаргаро, тогда как Довициозо на изношенных шинах с огромным трудом удержал позади Жоана Зарко и Мигеля Оливейра. Куартараро в итоге стал только девятым.

Результаты Гран При Франции.

Поз. Пилот Команда Время/Отст. Круги 1. Данило Петруччи Ducati Team 45.54,736 26 2. Алекс Маркес Repsol Honda Team 1,273 26 3. Пол Эспаргаро Red Bull KTM Factory Racing 1,711 26 4. Андреа Довициозо Ducati Team 3,911 26 5. Жоан Зарко Hublot Reale Avintia Racing 4,310 26 6. Мигель Оливейра Red Bull KTM Tech 3 4,466 26 7. Такааки Накагами LCR Honda IDEMITSU 5,921 26 8. Штефан Брадль Repsol Honda Team 15,597 26 9. Фабио Куартараро Petronas Yamaha SRT 16,687 26 10. Маверик Виньялес Monster Energy Yamaha MotoGP 16,895 26 11. Хоан Мир Team Suzuki ECSTAR 16,980 26 12. Брэд Биндер Red Bull KTM Factory Racing 27,321 26 13. Франческо Баньяя Pramac Racing 33,351 26 14. Алейш Эспаргаро Aprilia Racing Team Gresini 39,176 26 15. Икер Лекуона Red Bull KTM Tech 3 51,087 26 Не классифицированы: Алекс Ринс Team Suzuki ECSTAR 26 Джек Миллер Pramac Racing 19 Франко Морбиделли Petronas Yamaha SRT 18 Кэл Кратчлоу LCR Honda Castrol 17 Тито Рабат Hublot Reale Avintia Racing 14 Брэдли Смит Aprilia Racing Team Gresini 8 Валентино Росси Monster Energy Yamaha MotoGP 0.