Данило Петруччи выиграл дождевой Гран При Франции
Пилот Ducati одержал свою вторую победу в MotoGP, Алек Маркес впервые в карьере финишировал на подиуме.
Пилот Ducati одержал свою вторую победу в MotoGP, Алек Маркес впервые в карьере финишировал на подиуме.
Гонщик Ducati Андреа Довициозо выиграл захватывающий и драматичный Гран При Франции в
Буквально перед самым началом прогревочного круга начался дождь, что вынудило организаторов отсрочить старт заезда, чтобы гонщики перешли на мотоциклы с дождевыми шинами. Дождь оказался не очень сильным, но этого было достаточно для того, чтобы расклад сил по сравнению с квалификацией изменился полностью.
Обладатель поула Фабио Куартараро уже к концу первого круга оказался за пределами первой тройки, а к середине дистанции и вовсе откатился за пределы топ-10. Не было темпа под дождем и у Маверика Виньялеса, а Валентино Росси и вовсе упал в первом повороте.
Гонку со старта возглавили три гонщика на Ducati — Данило Петруччи, Андреа Довициозо и Джек Миллер. Особой борьбы между ними не было до конца второй трети гонки, когда к ним подъехал Алекс Ринс на Suzuki. И именно Ринс принял первую серьезную попытку атаки в лидирующей группе за девять кругов до финиша. Он разом прошел Довициозо и Миллера, но обогнать Петруччи не смог. Казалось бы, шанс на атаку у него еще будет.
За восемь кругов до конца гонки из борьбы выбыл Миллер — на мотоцикле гонщика Pramac Ducai возникли технические проблемы. А еще через круг упал Ринс. Так что Петруччи внезапно для себя оказался в гордом одиночестве впереди, поскольку Довициозо отставал почти на три секунды и оборонялся от Алекса Маркеса, который проводил великолепную гонку.
На последних кругах отрыв лидера начал сокращаться, причем у Петруччи сменился преследователя.
Алекс Маркес впервые в MotoGP финишировал на подиуме, и сразу на втором месте. А третьим стал Пол Эспаргаро, тогда как Довициозо на изношенных шинах с огромным трудом удержал позади Жоана Зарко и Мигеля Оливейра. Куартараро в итоге стал только девятым.
Результаты Гран При Франции.