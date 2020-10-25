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16:22 (мск), источник: Autosport.com.ru

Франко Морбиделли выиграл Гран При Теруэля

Гонщик Petronas SRT Yamaha одержал свою вторую победу в MotoGP, Хоан Мир упрочил лидерство в чемпионате.

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Источник: AP 2020

Гонщик Petronas SRT Yamaha Франко Морбиделли одержал уверенную победу на Гран При Теруэля на трассе Арагон и второй раз в сезоне поднялся на высшую ступень подиума.

На старте лидерство сохранил обладатель поула Такааки Накагами. Но японский гонщик недолго возглавлял пелотон — уже через несколько поворотов он упал и закончил на этом гонку. Новым лидером стал Франко Морбиделли. Уехать от соперников итальянец не смог, но запасы в полсекунды ему хватило, чтобы контролировать ход заезда.

Лишь в заключительной трети дистанции Морбиделли принялся отрываться, и к финишу привез 1,8 секунды победителю первой гонки в Арагоне Алексу Ринсу. Для итальянского гонщика эта победа стала второй в карьере после успеха полтора месяца назад в Мизано.

Третьим финишировал лидер чемпионат Хоан Мир. На фоне слабых выступлений других претендентов на титул гонщик Suzuki еще больше упрочил свою позицию в личном зачете. За три этапа до конца сезона Мир опережает на 14 очков Фабио Куартараро, а шесть первых пилотов разделяют всего 32 очка, тогда как в розыгрыше остаётся ещё 75.

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