Франко Морбиделли выиграл Гран При Теруэля

Гонщик Petronas SRT Yamaha Франко Морбиделли одержал уверенную победу на Гран При Теруэля на трассе Арагон и второй раз в сезоне поднялся на высшую ступень подиума.

На старте лидерство сохранил обладатель поула Такааки Накагами. Но японский гонщик недолго возглавлял пелотон — уже через несколько поворотов он упал и закончил на этом гонку. Новым лидером стал Франко Морбиделли. Уехать от соперников итальянец не смог, но запасы в полсекунды ему хватило, чтобы контролировать ход заезда.

Лишь в заключительной трети дистанции Морбиделли принялся отрываться, и к финишу привез 1,8 секунды победителю первой гонки в Арагоне Алексу Ринсу. Для итальянского гонщика эта победа стала второй в карьере после успеха полтора месяца назад в Мизано.