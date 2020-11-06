Один из этапов MotoGP сезона-2021 может пройти в Санкт-Петербурге

В календаре определено место проведения 19 этапов. Еще один этап, запланированный на июль, могут принять, кроме «Игора Драйв», индонезийский автодром в Мандалике и португальский автодром «Портимао».

Согласно предварительному календарю, стартовая гонка сезона состоится в Катаре 28 апреля. Далее пройдут гонки в Аргентине и США 11 и 18 апреля, затем 2 мая гонкой на испанской трассе «Херес» начнется европейская часть календаря, в которую включены гонки во Франции (16 мая), Италии (30 мая), испанской Каталонии (6 июня), Германии (20 июня), Нидерландах (27 июня), Финляндии (11 июля), Австрии (15 августа) и Великобритании (29 августа). В сентябре пройдут этапы в испанском Арагоне (12 сентября) и Сан-Марино (19 сентября).