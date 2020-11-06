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20:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Один из этапов MotoGP сезона-2021 может пройти в Санкт-Петербурге

Автодром «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге заявлен в качестве резервного в предварительной версии календаря чемпионата мира MotoGP сезона-2021, сообщает пресс-служба турнира.

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Источник: Спорт-Экспресс

В календаре определено место проведения 19 этапов. Еще один этап, запланированный на июль, могут принять, кроме «Игора Драйв», индонезийский автодром в Мандалике и португальский автодром «Портимао».

Согласно предварительному календарю, стартовая гонка сезона состоится в Катаре 28 апреля. Далее пройдут гонки в Аргентине и США 11 и 18 апреля, затем 2 мая гонкой на испанской трассе «Херес» начнется европейская часть календаря, в которую включены гонки во Франции (16 мая), Италии (30 мая), испанской Каталонии (6 июня), Германии (20 июня), Нидерландах (27 июня), Финляндии (11 июля), Австрии (15 августа) и Великобритании (29 августа). В сентябре пройдут этапы в испанском Арагоне (12 сентября) и Сан-Марино (19 сентября).

Далее гонки MotoGP запланированы в Японии (3 октября), Таиланде (10 октября), Австралии (24 октября) и Малайзии (31 октября). Финал пройдет в испанской Валенсии 14 ноября.

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