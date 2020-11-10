Гибель бразильского мотогонщика во время соревнований попала на видео
Бразильский мотогонщик Матеус Барбоза погиб во время гонки серии «Супербайк». Видео инцидента появилось на канале Portal 6 в YouTube.
Бразильский мотогонщик Матеус Барбоза погиб во время гонки серии «Супербайк». Видео инцидента появилось на канале Portal 6 в YouTube.
Соревнования проходили в
Представители «Супербайка» заявили, что окажут помощь семье погибшего. В организации также сообщили, что гонка проводилась с соблюдением всех мер безопасности.