Гибель бразильского мотогонщика во время соревнований попала на видео

Соревнования проходили в Сан-Паулу. На одном из кругов спортсмен потерял управление, вылетел за пределы трассы и врезался в металлическую конструкцию. Врачи оперативно прибыли на место происшествия, но спасти 23-летнего мотогонщика не удалось, он погиб на месте.