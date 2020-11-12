Семикратный чемпион MotoGP Росси переболел COVID-19 и выступит на Гран-при Валенсии

В середине октября у Росси был выявлен коронавирус. Во вторник его тест показал положительный результат, но последующие два теста не выявили наличие заболевания.

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Гран-при Валенсии пройдет с 13 по 15 ноября. Росси из-за заражения пропустил два этапа чемпионата.