Семикратный чемпион MotoGP Росси переболел COVID-19 и выступит на Гран-при Валенсии
ТАСС, 12 ноября. Итальянец Валентино Росси подтвердил свое участие в 14-м этапе чемпионата мира по
ТАСС, 12 ноября. Итальянец Валентино Росси подтвердил свое участие в 14-м этапе чемпионата мира по
В середине октября у Росси был выявлен коронавирус. Во вторник его тест показал положительный результат, но последующие два теста не выявили наличие заболевания.
Росси 41 год, он является рекордсменом MotoGP по победам (89) и подиумам (199). Также на его счету семь чемпионских титулов MotoGP, что является вторым результатом.