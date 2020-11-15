Сальто на полной скорости: этап MotoGP едва не закончился трагедией
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Испанский мотогонщик Алекс Маркес во время первой квалификации MotoGP
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Испанский мотогонщик Алекс Маркес во время первой квалификации MotoGP
Пилот Honda после резкого поворота не совсем вписался в трассу и страшно слетел с мотоцикла, сделав сальто в воздухе и ударившись спиной об асфальт. Более того, после приземления на Маркеса на полной скорости мог наехать пилот, который двигался следом за испанским гонщиком.
К счастью, пилот Honda сумел самостоятельно вернулся в боксы, избежав тяжелых травм.