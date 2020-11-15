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10:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сальто на полной скорости: этап MotoGP едва не закончился трагедией

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Испанский мотогонщик Алекс Маркес во время первой квалификации MotoGP Гран-При Валенсии чудом избежал тяжелейших травм после падения с байка.

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Источник: AFP 2020
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Пилот Honda после резкого поворота не совсем вписался в трассу и страшно слетел с мотоцикла, сделав сальто в воздухе и ударившись спиной об асфальт. Более того, после приземления на Маркеса на полной скорости мог наехать пилот, который двигался следом за испанским гонщиком.

К счастью, пилот Honda сумел самостоятельно вернулся в боксы, избежав тяжелых травм.

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