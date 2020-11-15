Морбиделли выиграл Гран При Валенсии, Хоан Мир — чемпион мира
23-летний гонщик с Мальорки прервал четырёхлетнее доминирование Марка Маркеса.
23-летний гонщик с Мальорки прервал четырёхлетнее доминирование Марка Маркеса.
Гонщик команды Suzuki Хоан Мир обеспечил себе завоевание чемпионского титула в сезоне-2020 после финиша Гран При Валенсии, став первым чемпионом королевского класса в составе Suzuki с титула Кенни
Судьба титула во многом решилась уже на старте после того, как Фабио Куартараро провалился на последнее место, пока его напарник Франко Морбиделли захватил лидерство с поула. А на восьмом круге Куартараро вовсе упал в шестом повороте, распрощавшись с надеждами на титул. Тем временем Мир спокойно ехал в середине очковой зоны, отыгрывая позиции главным образом за счёт падений соперников, и финишировал седьмым, став чемпионом мира за одну гонку до финиша сезона.
Победу в гонке же одержал Франко Морбиделли, сдержавший атаки Джека Миллера в концовке гонки — австралиец сохранил шины лучше и на последнем круге даже вышел вперёд на пару поворотов, но гонщик Yamaha вскоре восстановил
Четвёртым финишировал Алекс Ринс, укрепивший лидерство Suzuki в командном зачёте и зачёте производителей. Брэд Биндер провёл уверенную гонку и замкнул топ-5, позади него финишировали Мигель Оливейра, Хоан Мир и Андреа Довициозо.