Текущие события
Футбол. Лига наций
перерыв
Словакия
Шотландия
10
Футбол. Лига наций
перерыв
Македония
Эстония
10
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Факел
Краснодар-2
21
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Торпедо М
Спартак-2
10
Футбол. Первый дивизион
16:00
Динамо Бр
Енисей
00
Футбол. Сборные
20:00
Гватемала
Гондурас
Футбол. Лига наций
20:00
Нидерланды
Босния и Герцеговина
Футбол. Лига наций
20:00
Болгария
Финляндия
Футбол. Лига наций
20:00
Уэльс
Ирландия
Футбол. Лига наций
20:00
Турция
Россия
Футбол. Лига наций
20:00
Беларусь
Литва
Футбол. Лига наций
20:00
Албания
Казахстан
Футбол. Лига наций
20:00
Грузия
Армения
Футбол. Первый дивизион
15:00
Нефтехимик
Оренбург
12
Футбол. Первый дивизион
15:00
Алания
Чайка
11
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волгарь
Балтика
00
Футбол. Первый дивизион
14:00
Иртыш
Нижний Новгород
01
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов
Велес
21
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Акрон
13
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Динамо Мн
14
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Металлург Мг
32
Футбол. Лига наций
22:45
Бельгия
Англия
Футбол. Лига наций
22:45
Дания
Исландия
Футбол. Лига наций
22:45
Италия
Польша
Футбол. Лига наций
22:45
Чехия
Израиль
Футбол. Лига наций
22:45
Австрия
Северная Ирландия
Футбол. Лига наций
22:45
Венгрия
Сербия
Футбол. Лига наций
22:45
Молдавия
Греция
Футбол. Лига наций
22:45
Словения
Косово
Футбол. Первый дивизион
11:00
Томь
Чертаново
12
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Авангард
21
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Текстильщик
10
Все события
Фоторепортажи
8Россия не смогла победить Молдавию
10«Зенит» упустил победу над «Лацио»
17:46 (мск), источник: Autosport.com.ru

Морбиделли выиграл Гран При Валенсии, Хоан Мир — чемпион мира

23-летний гонщик с Мальорки прервал четырёхлетнее доминирование Марка Маркеса.

Наверх
Источник: AP 2020

Гонщик команды Suzuki Хоан Мир обеспечил себе завоевание чемпионского титула в сезоне-2020 после финиша Гран При Валенсии, став первым чемпионом королевского класса в составе Suzuki с титула Кенни Робертса-младшего в 2000 году.

Во время загрузки произошла ошибка.

Судьба титула во многом решилась уже на старте после того, как Фабио Куартараро провалился на последнее место, пока его напарник Франко Морбиделли захватил лидерство с поула. А на восьмом круге Куартараро вовсе упал в шестом повороте, распрощавшись с надеждами на титул. Тем временем Мир спокойно ехал в середине очковой зоны, отыгрывая позиции главным образом за счёт падений соперников, и финишировал седьмым, став чемпионом мира за одну гонку до финиша сезона.

Победу в гонке же одержал Франко Морбиделли, сдержавший атаки Джека Миллера в концовке гонки — австралиец сохранил шины лучше и на последнем круге даже вышел вперёд на пару поворотов, но гонщик Yamaha вскоре восстановил статус-кво. Очередной подиум KTM принёс Пол Эспаргаро, сдерживавший натиск Такааки Накагами — японец упал в 14-м повороте после несколько безрассудной атаки и выбыл из борьбы.

Четвёртым финишировал Алекс Ринс, укрепивший лидерство Suzuki в командном зачёте и зачёте производителей. Брэд Биндер провёл уверенную гонку и замкнул топ-5, позади него финишировали Мигель Оливейра, Хоан Мир и Андреа Довициозо.

Читайте также
 Морбиделли выиграл Гран При Валенсии, Хоан Мир – чемпион мира
«Я придурок!» Гневная тирада Шарля Леклера в радиоэфире
Без побед в Стамбуле и Белграде сборная РФ снова станет мемом
Матч Лиги наций не состоится из-за коронавируса
Опубликованы самые яркие моменты турнира UFC Vegas 14
«Болельщики окружили базу». Приключения россиян в Турции
Проще титула у Хэмилтона еще не было. Соперники самоуничтожились
Олимпийская чемпионка пожаловалась на пенсию в 90 тысяч рублей
Тарасова: Риттбергер Трусовой способен всех удивить
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь