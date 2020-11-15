Морбиделли выиграл Гран При Валенсии, Хоан Мир — чемпион мира

Гонщик команды Suzuki Хоан Мир обеспечил себе завоевание чемпионского титула в сезоне-2020 после финиша Гран При Валенсии, став первым чемпионом королевского класса в составе Suzuki с титула Кенни Робертса-младшего в 2000 году.

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Судьба титула во многом решилась уже на старте после того, как Фабио Куартараро провалился на последнее место, пока его напарник Франко Морбиделли захватил лидерство с поула. А на восьмом круге Куартараро вовсе упал в шестом повороте, распрощавшись с надеждами на титул. Тем временем Мир спокойно ехал в середине очковой зоны, отыгрывая позиции главным образом за счёт падений соперников, и финишировал седьмым, став чемпионом мира за одну гонку до финиша сезона.

Победу в гонке же одержал Франко Морбиделли, сдержавший атаки Джека Миллера в концовке гонки — австралиец сохранил шины лучше и на последнем круге даже вышел вперёд на пару поворотов, но гонщик Yamaha вскоре восстановил статус-кво. Очередной подиум KTM принёс Пол Эспаргаро, сдерживавший натиск Такааки Накагами — японец упал в 14-м повороте после несколько безрассудной атаки и выбыл из борьбы.