Французский мотогонщик Шерпен умер от полученных на этапе «Дакара» травм
ТАСС, 15 января. Французский мотогонщик Пьер Шерпен скончался в возрасте 52 лет от травм, полученных на этапе
ТАСС, 15 января. Французский мотогонщик Пьер Шерпен скончался в возрасте 52 лет от травм, полученных на этапе
Шерпен попал в аварию 10 января во время седьмого этапа «Дакара», получив серьезную травму головы после падения. Мотогонщика экстренно доставили в больницу, где он был введен в искусственную кому.
«Покойся с миром в этом необъятном ощущении свободы, которое так тебя привлекало и ковало твою личность. Пьер покинул нас после острой лихорадки, вероятно, вызванной повреждениями мозга, в медицинском самолете, который доставил его в Ле Бурже (пригород Парижа — прим. ТАСС). Реаниматолог на борту не смог ему помочь», — говорится в сообщении.
Шерпен стал 31-м участником «Дакара», погибшим от травм, полученных во время
Шерпен в четвертый раз участвовал в «Дакаре», лучший результат в