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12:50 (мск), источник: ТАСС

Французский мотогонщик Шерпен умер от полученных на этапе «Дакара» травм

ТАСС, 15 января. Французский мотогонщик Пьер Шерпен скончался в возрасте 52 лет от травм, полученных на этапе ралли-марафона «Дакар». Об этом сообщается на странице команды Шерпена Heros des Belles-Motos в Facebook.

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Источник: AP 2020

Шерпен попал в аварию 10 января во время седьмого этапа «Дакара», получив серьезную травму головы после падения. Мотогонщика экстренно доставили в больницу, где он был введен в искусственную кому.

«Покойся с миром в этом необъятном ощущении свободы, которое так тебя привлекало и ковало твою личность. Пьер покинул нас после острой лихорадки, вероятно, вызванной повреждениями мозга, в медицинском самолете, который доставил его в Ле Бурже (пригород Парижа — прим. ТАСС). Реаниматолог на борту не смог ему помочь», — говорится в сообщении.

Шерпен стал 31-м участником «Дакара», погибшим от травм, полученных во время ралли-рейда. Предыдущий смертельный случай был зафиксирован в 2020 году, когда на территории Саудовской Аравии погиб нидерландский мотогонщик Эдвин Стравер. «Дакар» 2020 года стал первым ралли с 2007 года, когда погибли сразу двое участников, до Стравера умер португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш.

Шерпен в четвертый раз участвовал в «Дакаре», лучший результат в ралли-марафоне он показал в 2012 году, когда финишировал 84-м.

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