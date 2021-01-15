Аргентинец Бенавидес впервые стал победителем «Дакара» в зачете мотоциклов
Победителем последнего этапа стал американец Рики Брабек.
Победителем последнего этапа стал американец Рики Брабек.
ТАСС, 15 января. Аргентинец Кевин Бенавидес на «Хонде» стал победителем
Общая протяженность последнего спецучастка, который завершился в пятницу в Джедде, составила 200 км. Победителем этапа стал американец Рики Брабек, который показал время 2 часа 17 минут 2 секунды. Бенавидес стал вторым (+2.17), третьим — австриец Маттиас Валькнер (+4.13).
Общее время Бенавидеса составило 47 часов 18 минут 14 секунд. Второе место в зачете мотоциклистов занял Брабек (+4.56), третье — Сэм Сандерленд (+15.57) из Великобритании.
Бенавидесу 32 года, он впервые стал победителем «Дакара». До этого аргентинцу покорялась лишь вторая строчка общего зачета (2018).
«Дакар» проводится с 1979 года, он состоялся в 43-й раз. Саудовская Аравия приняла гонку во второй раз подряд, до этого «Дакар» проходил по территории Южной Америки (с 2009 года). Длина маршрута составила 7 646 км, из которых 4 767 км — спецучастки.