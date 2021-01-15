Аргентинец Бенавидес впервые стал победителем «Дакара» в зачете мотоциклов

ТАСС, 15 января. Аргентинец Кевин Бенавидес на «Хонде» стал победителем ралли-марафона «Дакар» в зачете мотоциклов. Соревнования прошли в Саудовской Аравии.

Общая протяженность последнего спецучастка, который завершился в пятницу в Джедде, составила 200 км. Победителем этапа стал американец Рики Брабек, который показал время 2 часа 17 минут 2 секунды. Бенавидес стал вторым (+2.17), третьим — австриец Маттиас Валькнер (+4.13).

Общее время Бенавидеса составило 47 часов 18 минут 14 секунд. Второе место в зачете мотоциклистов занял Брабек (+4.56), третье — Сэм Сандерленд (+15.57) из Великобритании.

Бенавидесу 32 года, он впервые стал победителем «Дакара». До этого аргентинцу покорялась лишь вторая строчка общего зачета (2018).