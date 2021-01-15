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12:59 (мск), источник: ТАСС

Аргентинец Бенавидес впервые стал победителем «Дакара» в зачете мотоциклов

Победителем последнего этапа стал американец Рики Брабек.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 15 января. Аргентинец Кевин Бенавидес на «Хонде» стал победителем ралли-марафона «Дакар» в зачете мотоциклов. Соревнования прошли в Саудовской Аравии.

Общая протяженность последнего спецучастка, который завершился в пятницу в Джедде, составила 200 км. Победителем этапа стал американец Рики Брабек, который показал время 2 часа 17 минут 2 секунды. Бенавидес стал вторым (+2.17), третьим — австриец Маттиас Валькнер (+4.13).

Общее время Бенавидеса составило 47 часов 18 минут 14 секунд. Второе место в зачете мотоциклистов занял Брабек (+4.56), третье — Сэм Сандерленд (+15.57) из Великобритании.

Бенавидесу 32 года, он впервые стал победителем «Дакара». До этого аргентинцу покорялась лишь вторая строчка общего зачета (2018).

«Дакар» проводится с 1979 года, он состоялся в 43-й раз. Саудовская Аравия приняла гонку во второй раз подряд, до этого «Дакар» проходил по территории Южной Америки (с 2009 года). Длина маршрута составила 7 646 км, из которых 4 767 км — спецучастки.

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