Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Ванкувер Кэнакс
Калгари Флэймз
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Челси
Лестер
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лацио
Торино
00
Футбол. Зарубежный
21:00
Брайтон & Хоув
Манчестер Сити
32
Хоккей. НХЛ
19.05
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Айлендерс
Футбол. Зарубежный
20:00
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
11
Футбол. Зарубежный
20:00
Саутгемптон
Лидс
02
Хоккей. НХЛ
19.05
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
19.05
Вегас Голден Найтс
Миннесота Уайлд
Все события
Фоторепортажи
14Сборная без суперзвезд: кто не поможет России на ЧМ-2021
10Две красные «Урала» и проводы Чорлуки: кадры победы «Локо»
22:07 (мск), источник: ТАСС

Умер многократный чемпион СССР по мотогонкам Лембит Теэсалу

ТАСС, 18 мая. 21-кратный чемпион СССР по мотогонкам Лембит Теэсалу скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщает издание Postimees со ссылкой на Федерацию мотоспорта Эстонии.

Наверх

О причинах кончины спортсмена не сообщается.

Теэсалу с 1965 по 1985 год завоевал 30 медалей чемпионатов СССР в четырех различных классах, из них 21 — золотая. В составе сборной СССР он стал серебряным призером Кубка дружбы, трехкратным победителем Кубка Восточной Европы. Также он является 13-кратным чемпионом Эстонии, 17-кратным победителем традиционной гонки Kalevi Suursoit, причем Теэсалу стал единственным в Эстонии спортсменом, который одерживал победы в этой серии гонок как на мотоцикле, так и за рулем гоночного болида.

Читайте также
 "Барселона" хочет уволить Кумана
Почему Черчесов решил обойтись без Смолова
Тедеско допускал ляпы, но мощно прокачал ментальность «Спартака»
«Манчестер Сити» проиграл в АПЛ, ведя с разницей в два мяча
Емельяненко предложил тренировать Дзюбу в MMA
«Локомотив» хочет снести стадион и переехать в «Лужники»
«Барселона» получила займ в 500 млн евро
Российский вратарь НХЛ номинирован на приз «Кинг Клэнси трофи»
МЮ сыграл вничью с «Фулхэмом», «Лидс» обыграл «Саутгемптон»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь