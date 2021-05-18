Умер многократный чемпион СССР по мотогонкам Лембит Теэсалу

Теэсалу с 1965 по 1985 год завоевал 30 медалей чемпионатов СССР в четырех различных классах, из них 21 — золотая. В составе сборной СССР он стал серебряным призером Кубка дружбы, трехкратным победителем Кубка Восточной Европы. Также он является 13-кратным чемпионом Эстонии, 17-кратным победителем традиционной гонки Kalevi Suursoit, причем Теэсалу стал единственным в Эстонии спортсменом, который одерживал победы в этой серии гонок как на мотоцикле, так и за рулем гоночного болида.