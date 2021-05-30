Гонщик Moto3 Дюпаскье скончался после страшной аварии на Гран-при Италии
Гонщик команды Saxon Carxpert PrustelGP Джейсон Дюпаскье скончался после страшной аварии на
Гонщик команды Saxon Carxpert PrustelGP Джейсон Дюпаскье скончался после страшной аварии на
Дюпаскье было 19 лет.
«Мы с глубокой скорбью сообщаем о потере Джейсона Дюпаскье. От имени всей семьи MotoGP мы выражаем соболезнования его команде, семье и близким. Тебя будет очень не хватать, Джейсон. Езди с миром», — говорится в сообщении.
Во время квалификации Дюпаскье упал со своего мотоцикла на одном из поворотов, после чего попал под колёса соперника — Аюму Сасаки. Сообщалось, что Дюпаскье потребуется неврологическая операция. Гонщик находился в крайне тяжёлом состоянии в одной из больниц Флоренции.