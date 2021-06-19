Зарко выиграл квалификацию Гран-при Германии MotoGP, Куартараро — 2-й, Маркес — 5-й

По её итогам поул завоевал гонщик «Дукати» Жоанн Зарко. Второй результат по итогам сессии достался лидеру общего зачёта Фабио Куартараро, третьим стал Алекс Эспаргаро.



Гонщик «Хонды» Марк Маркес показал пятый результат, Валентино Росси по итогам квалификации стал 16-м.



MotoGP. Гран-при Германии. Квалификация



1. Фабио Куартараро (Monster Energy Yamaha MotoGP) — 1.20,236

2. Жоанн Зарко (Pramac Racing) +0,011

3. Алекс Эспаргаро (Aprilia Racing Team Gresini) +0,211

4. Джек Миллер (Ducati Lenovo Team) +0,272

5. Марк Маркес (Repsol Honda Team) +0,331

6. Мигель Оливейра (Red Bull KTM Factory Racing) +0,353

7. Хорхе Мартин (Pramac Racing) +0,381

8. Пол Эспаргаро (Repsol Honda Team) +0,423

9. Такааки Накагами (LCR Honda IDEMITSU (LCR Honda)) +0,574

10. Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team) +0,713

…16. Валентино Росси (Petronas Yamaha SRT) 1.20,972.