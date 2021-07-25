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22:03 (мск), источник: ТАСС

Испанский мотогонщик Мильян погиб после аварии на соревнованиях в возрасте 14 лет

ТАСС, 25 июля. Испанский мотогонщик Уго Мильян погиб после попадания в аварию на этапе European Talent Cup. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонками (MotoGP).

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Соревнования проходили в испанской провинции Арагон.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мильян попал в аварию с участием нескольких гонщиков, после чего гонка была остановлена. 14-летний спортсмен был доставлен в медицинский центр, где скончался от полученных травм.

Соболезнования близким Мильяна выразил шестикратный чемпион MotoGP испанец Марк Маркес.

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