Семикратный чемпион MotoGP Росси объявил о завершении карьеру

Последней гонкой в карьере Валентино станет «Гран-при Валенсии», который состоится 14 ноября 2021 года и закроет сезон-2021 MotoGP.

Ожидается, что в 2022 году Росси будет выступать в чемпионате мира по гонкам на выносливость, а также руководить собственной командой в MotoGP.