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18:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Семикратный чемпион MotoGP Росси объявил о завершении карьеру

Семикратный чемпион в классе MotoGP Валентино Росси сообщил о завершении карьеры в мотогонках, сообщает Autosport.

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Источник: AFP 2021

Последней гонкой в карьере Валентино станет «Гран-при Валенсии», который состоится 14 ноября 2021 года и закроет сезон-2021 MotoGP.

Ожидается, что в 2022 году Росси будет выступать в чемпионате мира по гонкам на выносливость, а также руководить собственной командой в MotoGP.

42-летний Валентино выступает в MotoGP/500cc с 2000 года. Легендарный пилот выиграл 89 гонок на байках «Хонды», «Ямахи» и «Дукати».

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