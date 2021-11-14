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18:17 (мск), источник: Sport24

Валентино Росси провел последнюю гонку в MotoGP

Легендарный мотогонщик Валентино Росси завершил карьеру в MotoGP. В заключительной гонке, которая прошла в Валенсии, 42-летний итальянец занял десятое место.

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Во время загрузки произошла ошибка.

Росси посвятил серии более 20 лет, выиграв 7 чемпионских титулов в элитном классе (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009) и два — в низших (1997, 1999).

Ранее Росси заявил, что планирует посвятить больше времени семье.

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