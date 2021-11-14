Валентино Росси провел последнюю гонку в MotoGP
Легендарный мотогонщик Валентино Росси завершил карьеру в MotoGP. В заключительной гонке, которая прошла в Валенсии, 42-летний итальянец занял десятое место.
Легендарный мотогонщик Валентино Росси завершил карьеру в MotoGP. В заключительной гонке, которая прошла в Валенсии, 42-летний итальянец занял десятое место.
Росси посвятил серии более 20 лет, выиграв 7 чемпионских титулов в элитном классе (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009) и два — в низших (1997, 1999).
Ранее Росси заявил, что планирует посвятить больше времени семье.