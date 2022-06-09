Текущие события
Футбол. Лига наций
21:45
Португалия
Чехия
Футбол. Лига наций
21:45
Швейцария
Испания
Футбол. Лига наций
21:45
Норвегия
Словения
Футбол. Лига наций
21:45
Швеция
Сербия
Футбол. Лига наций
21:45
Косово
Северная Ирландия
Футбол. Лига наций
21:45
Греция
Кипр
Футбол. Лига наций
21:45
Гибралтар
Болгария
Футбол. Лига наций
21:45
Северная Македония
Грузия
Футбол. Лига наций
21:45
Мальта
Эстония
Все события
Фоторепортажи
15Баскетбольный «Зенит» по-чемпионски закрыл сезон
11Все еврокубковые победы Жозе Моуринью
11:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Погибшего на острове Мэн мотогонщика могли перепутать

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Личность мотогонщика, погибшего 4 июня на этапе серии Isle of Man TT, могла быть установлена неправильно, говорится в сообщении на официальном сайте соревнований.

Наверх
Источник: AP 2022

Ранее сообщалось, что 4 июня в гонке на мотоциклах с колясками в аварии погиб француз Оливье Лаворель, а его напарник Сезар Шанель был доставлен в госпиталь и находится в критическом состоянии.

«Первоначальная процедура опознания была проведена в соответствии с установленными процедурами. Как представляется, она привела к ошибке в опознании. Теперь мы считаем, что погибшим на месте аварии был Сезар Шанель. Оливье Лаворель остается в критическом состоянии и продолжает получать необходимое лечение. Семьи обоих гонщиков проинформированы. Будет проведен тщательный анализ процессов, связанных с опознанием гонщиков», — говорится в сообщении.

С начала июня на острове Мэн погибли в общей сложности трое мотогонщиков. 2 июня после аварии в квалификации в госпитале скончался англичанин Марк Перслоу, а 6 июня на трассе погиб североирландец Дэви Морган, получив травмы, не совместимые с жизнью.

Трасса на острове Мэн, гонки на которой проводятся с 1907 года, считается одной из самых опасных в мире. В различных соревнованиях здесь погибло более 250 человек.

 Они поженятся! История любви самой красивой пары чемпионов
Скандальная фигуристка удивила подписчиков провокационным фото
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь