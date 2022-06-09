Погибшего на острове Мэн мотогонщика могли перепутать

Ранее сообщалось, что 4 июня в гонке на мотоциклах с колясками в аварии погиб француз Оливье Лаворель, а его напарник Сезар Шанель был доставлен в госпиталь и находится в критическом состоянии.

«Первоначальная процедура опознания была проведена в соответствии с установленными процедурами. Как представляется, она привела к ошибке в опознании. Теперь мы считаем, что погибшим на месте аварии был Сезар Шанель. Оливье Лаворель остается в критическом состоянии и продолжает получать необходимое лечение. Семьи обоих гонщиков проинформированы. Будет проведен тщательный анализ процессов, связанных с опознанием гонщиков», — говорится в сообщении.

С начала июня на острове Мэн погибли в общей сложности трое мотогонщиков. 2 июня после аварии в квалификации в госпитале скончался англичанин Марк Перслоу, а 6 июня на трассе погиб североирландец Дэви Морган, получив травмы, не совместимые с жизнью.