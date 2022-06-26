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21:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гонщик влетел в толпу на соревнованиях в Свердловской области

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Один из участников мотокросса в Ирбите Свердловской области не справился с управлением и влетел в толпу, сообщает РЕН ТВ.

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В Сети появилось видео происшествия, отмечается, что в результате инцидента мог пострадать ребенок.

Мотокросс ежегодно проходит на трассе в деревне Мельникова.

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