Гонщик влетел в толпу на соревнованиях в Свердловской области

Гонщик влетел в толпу на соревнованиях в Свердловской области

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Один из участников мотокросса в Ирбите Свердловской области не справился с управлением и влетел в толпу, сообщает РЕН ТВ.