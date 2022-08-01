Футбол на мотоциклах. Как живут российские мотоболисты в условиях санкций

ВИДНОЕ /Московская область/, 1 августа. /ТАСС/. Сборная России по мотоболу выиграла последние четыре чемпионата Европы и является самой титулованной командой в мире. Корреспондент ТАСС побывал на центральном матче чемпионата России и рассказывает, что такое мотобол и с какими трудностями столкнулись отечественные спортсмены в условиях международных санкций.

Мотобол можно сравнить с футболом. Игроки на мотоциклах перемещают мяч по прямоугольному полю, пытаясь забить гол в ворота соперника. По своим размерам поле для игры в мотобол схоже с футбольным, однако в классический футбол играют на траве, а в мотобол — на асфальте. Также существенно отличается размер мяча — мотобольный примерно в два раза больше.

От каждой команды на поле выходят по пять человек — четыре полевых игрока и вратарь, который играет без мотоцикла. Он стоит в специально очерченной зоне, как правило на травяном покрытии, куда полевым игрокам не разрешается заезжать, чтобы избежать контакта. Также без мотоциклов на поле выходят двое судей. Еще одно важное отличие мотобола от футбола — пересекать центральную линию поля можно только через пас.

Матч лидеров чемпионата России по мотоболу

В минувшие выходные один из самых титулованных мотобольных клубов мира «Металлург» из Видного принимал «Колос» из Ставропольского края в рамках предварительного этапа чемпионата России. Ко встрече команды подошли без поражений — «Колос» одержал 10 побед, а «Металлург» — восемь. За победу в матче чемпионата России дают два очка, за ничью — одно, проигравшая команда очков не получает.

По итогам предварительного этапа три лучшие команды выходят в финальную часть, где будет проведено три круга. Система начисления очков в финальной части такая же, как и на предварительном этапе, очки, набранные на первой стадии, учитываться не будут. На данный момент тройку лидеров замыкает клуб из Краснодарского края «Агрокомплекс» (10 матчей; 11 очков), всего в турнире принимает участие семь команд.

Матч вызвал большой ажиотаж у зрителей, которые практически полностью заполнили стадион «Металлург», вмещающий 1 658 человек. Особенно громко зрители аплодировали, когда вратари демонстрировали свое мастерство, благодаря которому командам не удалось забить много голов за четыре периода игры по 15 минут.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Металлурга». Несмотря на поражение, «Колос» сохранил лидерство в турнирной таблице. На счету команды 20 очков после 11 встреч, «Металлург» набрал 18 очков в девяти матчах. После матча игроки обеих команд сделали круг почета вокруг поля, поблагодарив всех присутствующих за проявленный интерес к мотоболу, а президент подмосковного клуба и заслуженный тренер СССР Валерий Нифантьев в беседе с ТАСС поделился впечатлениями от встречи.

«Такие игры не могут быть без впечатлений. Обе команды подошли без поражений. Естественно, такие матчи всегда проходят трудно, но тем не менее они очень интересные. Сезон только начался, впереди еще много интересных соперников», — сказал Нифантьев.

Мотобол в условиях санкций

Игроки сборной России радуются победе в финальном матче чемпионата Европы по мотоболу между сборными командами России и Франции в Коврове в 2018 году. | Источник: РИА "Новости"

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян от соревнований в связи с ситуацией на Украине. Большинство организаций последовали этим рекомендациям, российские мотоболисты, как и многие их коллеги, сейчас не выступают на международных соревнованиях.

Как отметил Нифантьев, сборная России не принимала участие в международных матчах уже три года. В 2019 году в Германии прошел последний чемпионат Европы по мотоболу, победу в котором одержала сборная России. Россия должна была принять следующий турнир, однако из-за коронавируса он дважды был отменен. В этом году чемпионат Европы должен был состояться во Франции, но был отменен из-за событий на Украине. Организаторы вместо того, чтобы ограничиться отстранением российской команды, как это было в других видах спорта, решили не проводить турнир без главного фаворита.

В 2023 году чемпионат Европы также должна принимать Россия, однако его судьба остается неясной. «Сейчас все перепуталось. В 2020 году должен был пройти турнир в Видном, его отменили, в следующем году опять в Видном — снова отменили. В 2023 году должен пройти в Ипатове (городе в Ставропольском крае — прим. ТАСС), что с ним будет — непонятно, вопрос решится в ноябре», — сказал Нифантьев.

Другой проблемой, с которой столкнулись российские мотоболисты, является невозможность обновления парка мотоциклов. «Конечно, такая проблема есть, санкции практически прекратили международную торговлю. Мы играем на иностранных мотоциклах, поэтому нас это тоже коснулось. Мы должны были купить четыре мотоцикла — не получилось. Ситуация сейчас не критическая, парк нормальный, но хотелось бы обновить», — рассказал Нифантьев.

Нифантьев также отметил, что иностранные мотоболисты, несмотря на сложности, возникшие между Россией и западными странами, ждут возвращения россиян на международную арену.

«К сожалению, последний раз мы соревновались на международном уровне в 2019 году. В этом году в июне мы должны были играть в Германии с 2 по 6 июня на турнире, где сыграют чемпионы своих стран. Мы подтвердили свое участие, отправили заявку, готовились сыграть. К чести немцев, надо сказать, что они принесли извинения, написали письмо, в котором выразили грусть по поводу того, что мы не сыграем. Они написали, что надеются сыграть с нами уже в следующем году, это приятно», — заключил Нифантьев.

Мотобол в России и СССР

Слева направо: Антон Гусев (Россия) и Ромэн Фланден (Франция) в финальном матче чемпионата Европы по мотоболу между сборными командами России и Франции в Коврове в 2018 году. | Источник: РИА "Новости"

Мотобол возник во Франции в 1930-х годах. Доподлинно не известно, кто придумал играть в футбол на мотоциклах, по одной из версий, первый матч по мотоболу сыграли французские цирковые артисты. В 1932 году прошел первый официальный чемпионат Франции, победу в котором одержала команда сообщества «Союз мотоциклистов зари», а позже мотобол стал популярен в Италии, Англии и Нидерландах.

Первый мотобольный матч в Советском Союзе датируется 1937 годом, тогда сыграли две команды, собранные из работников университета физической культуры. Мотобол понравился игрокам и болельщикам и получил широкое развитие в СССР.

Мотоболисты из СССР быстро заявили о себе на международной арене. В 1967 году команда из Черкесска «Домбай» дебютировала в Кубке Европы и с первой попытки одержала победу в самом престижном мировом соревновании того времени. Всего советские команды выиграли турнир 14 раз.